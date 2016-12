breitbandversorgung in plau : Plaus Zeit läuft (ab)

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Plau wolle sich nun doch um Dobrindt-Fördermittel für den Breitbandausbau bemühen. In Abstimmung mit dem Landkreis und dem Breitbandkompetenzzentrum MV. Das erklärte Bürgermeister Norbert Reier auf der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend. Man wolle einen Lösungsansatz finden, um Eingang in die Fördermaschinerie zu finden.

In der Tat steckt der Luftkurort oder besser gesagt die willige Internetgemeinde derzeit in einer ziemlich vertrackten Situation. In dem Moment nämlich, als die Telekom (vor geraumer Zeit) die Absicht erklärte, in Plau in den Netzausbau investieren zu wollen, ohne dafür Fördermittel in Anspruch zu nehmen, machte sie den Fördertopf auch für andere Anbieter zu. Die Wemacom – sie hatte in der Vergangenheit schon mit Funklösungen in Plau gepunktet – will trotzdem investieren. Mit der Fertigstellung der Glasfaserhaupttrasse durch die Stadt hat sie die Grundlagen in diesem Jahr geschaffen. Um aber die anstehenden und nicht unbeträchtlichen Investitionen abzusichern, will die Tochtergesellschaft der Wemag 900 Vorverträge sicher in der Tasche haben. Bei noch nicht ganz 300 Verträgen steht sie momentan.

Wie Reier am Mittwoch sagte, halte er es für befremdlich, dass die Telekom-Erklärung Plau von vornherein von der Förderung ausschließt. Dass die Absichtserklärung entgegen bisheriger Informationen der Stadt die Telekom jedoch nicht verpflichtend sein soll, innerhalb von drei Jahren 80 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen, sei völlig unverständlich. „Bei dieser Praxis wird man die Probleme der Breitbandversorgung flächendeckend nicht lösen“, macht Plaus Bürgermeister deutlich.

Die Frist der Wemacom für die 900 Vorverträge läuft am 31. Dezember aus. Reier wolle versuchen, mit dem Versorger eine Verlängerung bis in den Januar auszuhandeln. Bis dahin 900 Vorverträge vorausgesetzt, könnte im Frühjahr mit dem Ausbau begonnen werden und Mitte/Ende des Jahres die Versorgung stehen – zu 299 Euro je Hausanschluss.

Vor einigen Tagen erst hatte der Vorsitzende des Plauer Verkehrsvereins kritisiert, dass sich die Stadt nicht ausreichend in die Suche um Lösungen des Plauer Breitband-Dilemmas einbringe. „Diesen Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen“, weist Norbert Reier die Kritik von sich. Vielmehr solle man das Gespräch suchen und nicht erwarten, dass die Stadt Aufgaben erledigt, die eine öffentliche Verwaltung gar nicht tätigen darf. „Ich habe über die Organisation verschiedenster Informationsveranstaltungen mit der Wemacom den Bürgern die Möglichkeiten und die Notwendigkeit für einen zeitnahen Breitbandausbau näher gebracht.“ Er habe sich nie gescheut, dem Verein bei Informationsbedarf zur Verfügung zu stehen, kontert Reier. Außerdem sei der Breitbandausbau ständiges Thema im Ausschuss für Tourismus und Wirtschaft, wo sich jede Fraktion einbringen könne.

Über dieser Meinungsverschiedenheit sollte Plau nicht aus den Augen verlieren, dass die Zeit (ab-)läuft. Wer also mit Bürgermeister Norbert Reier und Verkehrsvereinsvorsitzendem Thorsten Falk übereinstimmt, dass Plau dringend DSL-Anbindung braucht, sollte mithelfen, das Konto der Vorverträge ganz schnell vollzumachen.

von Simone Herbst

erstellt am 16.Dez.2016 | 12:00 Uhr