veranstaltungen : Tannenbäume brennen lichterloh

Jetzt haben sie ausgedient – die Weihnachtsbäume 2016. Und wohin nun mit der guten alten Tanne? Die Wendischer Priborner und die Plauer haben da eine ganz eigene Methode entwickelt. Das Tannenbaumverbrennen ist mittlerweile vielerorts zu einer guten Tradition geworden. Geselliges Beisammensein inklusive. So auch am heutigen Sonnabend, 7. Januar. Die Wendisch Priborner laden um 16 Uhr zum Winterfest auf den Sportplatz der Gemeinde ein. Dort wird bei Glühwein und Bratwurst nicht nur nett geplaudert, sondern auch am Lagerfeuer geklönt. Mit dabei der Chor aus Wendisch Priborn. Darauf freuen sich die Einwohner der Gemeinde.

Und in Plau am See? Dort laden die freiwillige Feuerwehr und der Förderverein ein. Los geht’s um 17.30 Uhr am Gerätehaus. Ein Fackelumzug zieht durch den Luftkurort. Dieser endet am Burghof. Dort nämlich gibt es ebenfalls Warmes im Becher und Leckeres vom Grill. Und auch hier brennen die ausgedienten Tannenbäume. Wer beim Fackelumzug nicht dabei sein kann, ab 18 Uhr geht’s am Burghof weiter.





von Sabrina Panknin

erstellt am 07.Jan.2017 | 05:00 Uhr