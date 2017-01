Glatte Straßen : Winterdienst jetzt im Dauereinsatz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Lübz Kinder gehören mit Mehrheit zu denjenigen, die Schnee begeistert. Unüberhörbar war dies zum Beispiel gestern in der evangelischen Kindertagesstätte „Sophienstift“ der Fall, wo Drei- bis Sechsjährige mit Hilfe der Erzieherinnen gleich mehrere aus drei Kugeln bestehende, teilweise ihrer Körpergröße entsprechende Schneemänner bauten.

Was auf der einen Seite ein kaum zu besiegender Spaß ist, beurteilen viele Kraftfahrer als große Last. Im Landkeis Ludwigslust-Parchim ereigneten sich bis gestern Morgen um 7 Uhr diverse Glätteunfälle, die meist glimpflich ausgingen. Schwerpunkt war der westliche Teil des Landkreises. Meldungen über Unglücke gingen an die Polizei unter anderem von der B 191 bei Lutheran, der B195 bei Greven, der B 321 bei Slate und der B 191 bei Spornitz. Aber auch bei Lübtheen, Wittenburg und zwischen Crivitz und Brüel kamen Autos auf schneebedeckten beziehungsweise rutschigen Straßen von der Fahrbahn ab.

Auf den Autobahnen 24 und 14 ging es morgens ebenfalls nur mühsam voran. Die Polizei appellierte, „vorausschauend und vorsichtig“ zu fahren. Viele mussten deutlich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit einplanen.

Zwischen 7 und 9 Uhr ereigneten sich dann weitere 12 Glätteunfälle – insgesamt letztlich 28. Wegen liegengebliebener Lastwagen waren zum Beispiel die B 191 in Höhe des Kreisverkehrs zur B 5 bei Grabow und die B 104 in Brahlstorf sogar voll gesperrt.

Für den Winterdienst auf 260 Kilometern Land- und Bundesstraßen im Raum Lübz ist die Straßenmeisterei Lübz zuständig. Von ihr sind 14 Mitarbeiter im Einsatz, die Verbindungen zwischen Parchim, Lübz, Goldberg und Plau am See rutschfest zu machen, unterstützt durch 12 Kollegen von Firmen. Allen zusammen stehen elf Fahrzeuge zur Verfügung, davon ein kleines mit Schneepflug und Salzstreuer für Radwege. Kernarbeitszeit ist zwischen 3 Uhr morgens und abends um 22 Uhr, bei schlechter Witterung – wie jetzt – allerdings rund um die Uhr. „Urlaub gibt es im Winter nicht“, sagt Horst Ferber, Leiter der Straßenmeisterei. Jeweils sechs seiner Männer (ein weiterer belädt die Fahrzeuge mit dem angefeuchteten Salz) und sechs von den Firmen fahren jetzt um 1 Uhr nachts los und sind bis zum Mittag des nächsten Tages um 13 Uhr unterwegs. Nahtlos beginnt dann die nächste, bis 1 Uhr dauernde Schicht – eine von Ferber vorgegebene Regelung, die zunächst bis Montagmittag gilt. Dann wird wieder von Tag zu Tag entschieden.

Die Meisterei greift auf Informationen von vielen kleinen Wetterstationen in der Region zurück. Sie liefern nicht nur die aktuelle Lufttemperatur und Windrichtung, sondern auch die entscheidende Straßentemperatur. Einige Stationen fotografieren sogar regelmäßig den Belag und präsentieren den Mitarbeitern die neusten Bilder vom Boden. Ilja Baatz

von Ilja Baatz

erstellt am 13.Jan.2017 | 21:00 Uhr

