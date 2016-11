adventsbasteln in Lübzer Grundschule : Zweitklässler im Bastelfieber

1 von 1 Foto: sabrina panknin 1 von 1

Ganz schön fleißig sind die Schüler von Jana Ruppert gewesen. Die Lübzer Grundschüler haben gemeinsam mit Nadin Winter-Martz zahlreiche Adventsgestecke gebastelt. Feste Tradition mittlerweile an der Grundschule in Lübz. „Ich mache das sehr gern, weil es mir Spaß und Freude bringt“, sagt Nadin Winter-Martz. Die junge Mutti hat zwei Söhne: Neo und Noa. Genau aus diesem Grund hat sie die Basteltage eingeführt. „Ich möchte mich einbringen. Deshalb mache ich das.“

Noch einmal – am kommenden Mittwoch – werden sich die Schüler mit Nadin Winter-Martz zusammensetzen. Doch schon jetzt sind schöne Gestecke gebastelt worden: In Pink, Lila, Blau, Rot, Grau... Einige Kinder haben sogar mehrere gemacht.

Und das Material? Das wird von den Muttis gesponsert oder von Nadin Winter-Martz mitgebracht. Gebastelt allerdings wird nicht ohne Grund: Die Gestecke werden im Sky-Markt im Lübzer EKZ verkauft, um die Klassenkasse aufzupolieren. „Die Kinder müssen beim Verkauf selbst mit ran. Ich möchte mich beim Sky bedanken, dass wir immer dort verkaufen dürfen“, sagt Nadin Winter-Martz.

Vier bis fünf Schüler nimmt Nadin Winter-Martz dafür mit in den Sky-Markt. Auch der Umgang mit Geld will gelernt sein.

Wer sich ein Gesteck anschauen und auch kaufen möchte, bekommt am Freitagnachmittag (18.11.) und am Sonnabendvormittag (19.11.) die Gelegenheit dazu. Also, nichts wie hin.

von Sabrina Panknin

erstellt am 14.Nov.2016 | 05:00 Uhr