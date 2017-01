Gewinnspiel : Gewinnen Sie zwei Tage in der Metropole Hamburg

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Schauen, hören, staunen: Die Elbphilharmonie ist ein Gebäude der Superlative. Nutzen Sie die Chance sich selbst ein Bild von der spektakulären Architektur zu machen: Schicken Sie uns, liebe Leserin, lieber Leser, die Antwort auf unsere Frage und nehmen Sie teil an unserem Gewinnspiel zur Eröffnung der Elbphilharmonie. Wir möchten den Namen des Generalintendanten des Konzerthauses im Hafen von Ihnen wissen

Das gibt es zu gewinnen:

Zwei Übernachtungen für zwei Personen im „Amedia Hotel Hamburg Moorfleet“ in einem Doppelzimmer. Das Hotel liegt im süd-östlichen Teil der Hansestadt in unmittelbarer Nähe der bekannten Vier- und Marschlande – dem Obstgarten Hamburgs. Die S-Bahn-Station ist fußläufig zu erreichen. In nur zehn Minuten sind Sie im Stadtzentrum und in etwa vierzig Minuten in der Elbphilharmonie. In ruhiger Lage können Sie nach einem ereignisreichen Tag erholsamen Schlaf genießen.

So machen Sie mit:

Schicken Sie Ihre Antwort per Mail mit dem Stichwort: „Elphi-Gewinnspiel“ an: aktion@medienhausnord.de oder senden Sie sie per Post an: medienhaus:nord, Stichwort „Elphi-Gewinnspiel“, Gutenbergstaße 1, 19061 Schwerin. Geben Sie bitte in jedem Fall Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse sowie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie gegebenenfalls kontaktieren können. Einsendeschluss ist Freitag, 20. Januar.

Der Gewinn ist nicht auszahlbar.

