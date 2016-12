Gadebusch-Rehna : Rückblick:Das Jahr 2016 in Bildern

vergrößern 1 von 12 1 von 12























April: Zukunftsängste und Lichtblicke

Der Stadtwald Gadebusch wird aufgeforstet. 3500 Traubeneichen kommen in den Boden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg erhält 41 Millionen Euro vom Bund für den Ausbau des Internets auf dem Lande. Die Milchbauern im Nordwesten fürchten um ihre Existenz. Grund: Der Milchpreis tendiert in Richtung 19 Cent je Liter. „Carlow tischt auf“: Günter Weinberg und Team zaubern ein 10-Gänge-Menü zur Finanzierung der Kulturarbeit.

Das ehemaliger Lager Nesow, wo einst Vertriebene des 2. Weltkrieges unterkamen, soll nicht in Vergessenheit geraten. Die katholische und evangelische Kirche Rehna organisieren einen Gedenktag.

Mai: Neue Kita und ein Feuerteufel

Schlagsdorf investiert in die Zukunft. Für rund 800 000 Euro entsteht ein Erweiterungsbau für die Kinderbetreuung und wird seiner Bestimmung übergeben. Beim Unternehmen „Nahbus“ wird das Defizit immer größer. Aufgrund fehlender Fahrgäste beträgt es im Mai 423 000 Euro. Der Landkreis verabschiedet seinen Haushaltsplan. Allein 52 Millionen Euro müssen für die soziale Sicherung ausgegeben werden. In Rüting geht die Angst vor einem Feuerteufel um. Vier Autos gehen dort Mitte Mai in Flammen auf – es ist der fünfte Brand in elf Tagen.

Juni: Kein Konzept für Jugendarbeit

Das Freizeithaus in Gadebusch steht vor dem Aus. Ein neues Konzept für Jugendarbeit hat Gadebusch nicht.

In Pokrent wird die Sanierung des Gotteshauses gefeiert. In Perlin fordern die Bürger den Bau eines Radweges in Richtung Renzow; der Landkreis lehnet ab. In Ganzow klicken die Handschellen: Die Polizei stellt einen Autodieb im Fluchtfahrzeug. Gadebusch erhöht die Gewerbesteuer stufenweise von 200 auf 336 Prozent bis 2018. Die Fertigungstechnik Nord feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit 25 Jahren besteht der Behindertenverein Gadebusch und engagiert sich für ein barrierefreies Leben.

