Kleinwagen : Suzuki Baleno zum Sparpreis

„Alles drin“ im Neuwagen für 16 590 Euro? Da kann es sich doch nur um einen dieser Billigheimer mit veralteter Technik handeln. Weit gefehlt! Zu diesem Preis rollt jetzt ein voll ausgestatteter Suzuki Baleno in die heimische Garage – und das sogar mit Hybridantrieb. Suzuki bietet einen Bonus von 1000 Euro an. Der Sparpreis gilt allerdings nur bis Ende 2016.

Der 90 PS starke 1,2-Liter-Benziner des Japaners ist in der höchsten Ausstattungslinie „Comfort“ mit einem Mild-Hybrid-System inklusive Energierückgewinnung und zusätzlichem Akku versehen. Ein „Integrierter Startergenerator“ unterstützt den Benziner beim Beschleunigen mit bis zu 50 Nm Drehmoment, was den Motor entlastet. So kommt der 990 Kilo schwere Kleinwagen auf einen Normverbrauch von 4,0 Litern.

Zur Comfort-Linie gehören außerdem Klimaautomatik mit Pollenfilter, Keyless Start, 16-Zoll-Alufelgen sowie ein adaptiver Tempomat und radargestützte aktive Bremsunterstützung. Als einzige Option steht noch eine Metallic-Lackierung für 450 Euro extra in der Preisliste. Damit durchbricht er dann knapp die 17 000-Euro-Marke.

