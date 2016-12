Top 5 : Die fünf beliebtesten Studienrichtungen bei Promovierenden

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Der Doktortitel eröffnet Akademikern in einigen Berufszweigen bessere Karrierechancen. Pflicht ist er für diejenigen, die sich an einer Hochschule um eine Dozentenstelle bewerben. In diesen Fachrichtungen promovieren Doktoranden am häufigsten:

Platz 1:Mathematik, Naturwissenschaften (30 Prozent)

Platz 2:Ingenieurwissenschaften (19 Prozent)

Platz 3:Sprach- und Kulturwissenschaften (18 Prozent)

Platz 4:Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften (17 Prozent)

Platz 5:Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (10 Prozent)

Die Angaben stammen vom Statistischen Bundesamt und beziehen sich auf das Wintersemester 2014/2015.

Promovierende in Deutschland

von dpa

erstellt am 12.Dez.2016 | 05:00 Uhr