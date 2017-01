SVZ.de auf Twitter : Danke an 7000 Follower!

1 von 1 1 von 1

Heute Nachmittag war es soweit: Wir durften den 7000. Follower unseres SVZ-Twitter-Accounts begrüßen. Seit einigen Wochen erleben wir bei diesem Kurznachrichtendienst einen ungeheuren Zuwachs an Zuspruch durch unsere Leser. Bei Themen, wie dem Anschlag in Berlin, die Sturmflut oder der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten - wir sind stets für Sie präsent und versorgen Sie schnell und kompakt mit Nachrichten aus aller Welt.

Dabei legen wir großen Wert darauf, die richtige Mischung aus interessanten News aus aller Welt und aktuellen Informationen aus der Region für Sie zusammenzustellen. Und das kommt so gut an, dass sich seit Mitte Dezember die Anzahl unserer Follower verdreifacht hat. Das nehmen wir als Ansporn, auch weiterhin für Sie auf Twitter die bestmöglichste Information zu bieten - in 140 Zeichen.

>> Hier geht es zu unserem Twitter-Account.

