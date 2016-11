Für Bahnreisende : Den Bahnhof im Blick mit «DB Bahnhof live»

1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Wer mit dem Zug an einem fremden Bahnhof ankommt, muss sich erstmal orientieren. Wo geht es zur U-Bahn? Wo gibt es noch einen Snack? Dabei will «DB Bahnhof live» der Deutschen Bahn helfen.

Die kostenlose App für iOS und Android enthält Lagepläne für 5400 Bahnhöfe in Deutschland und zeigt auch die jeweiligen Abfahrts- und Ankunftstafeln in Echtzeit an, damit man im Zweifel auch am richtigen Gleis steht. Diese Live-Funktion fehlt aber leider für die Wagenreihungspläne, die digital die gleichen sind wie im Aushang am Gleis, so dass einem die App bei fehlenden Wagen oder geänderter Wagenreihung keine hektische Rennerei erspart.

Über eine Suche kann man den gewünschten Bahnhof aufrufen. Je nach Größe werden dann verschiedene Optionen angezeigt - zunächst die aktuellen Abfahrtszeiten der Züge. Dazu gibt es eine Umgebungskarte, des Bahnhofs. Darin zeigen Symbole die Lage etwa von Toiletten, Rolltreppen, Einkaufsmöglichkeiten und Carsharing-Stationen. Bei Aufzügen wird auch gleich mit eingeblendet, ob sie funktionieren. Offen bleibt die Frage, wieso die Funktionen von «DB Bahnhof live» nicht gleich in den «DB Navigator» integriert wurden, um gleich alles in einer Anwendung parat zu haben.

von dpa

erstellt am 01.Dez.2016 | 05:00 Uhr

