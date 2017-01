Internetauftritt selbst gestalten : Eine Webseite aus dem Baukasten

1 von 1 Foto: Kai Remmers 1 von 1

HTML, CSS, JavaScript – an diesen Maschinensprachen kam man früher beim Erstellen einer Internetseite kaum vorbei. Heute ist das viel einfacher: Zahlreiche Onlinedienste bieten Baukastensysteme an, mit denen auch Nutzer ohne Vorkenntnisse ihre eigene Seite erstellen können.

Während sich die meisten Unternehmen den Verzicht auf eine Webseite nicht leisten können, haben nach wie vor viele Privatpersonen keinen eigenen Netzauftritt. Dabei kann eine eigene Webseite auch für sie hilfreich sein, erklärt der Web-Berater Robert Brandl aus Dachau: „Sei es für Hobbyfotografen oder als Visitenkarte für den Karnevalsverein.“ Doch man muss überlegen: Wen will man erreichen? Und wie umfangreich muss das Angebot sein?

Grundsätzlich gibt es zwei Konzepte für Baukastensysteme, wie Robert Brandl erklärt. Rundum-Plattformen wie „wix.com“ gewähren sehr viel gestalterische Freiheit: „Elemente wie Textblöcke und Bildergalerien können frei verschoben und angepasst werden.“ Doch er warnt gleichzeitig vor dieser Freiheit. Falls Anwender keinen Sinn für gute Gestaltung haben, können fertige Seiten schnell chaotisch und unübersichtlich aussehen. Neueinsteigern helfen deswegen Anbieter wie Jimdo, Weebly, Strato oder 1&1: Hier wird innerhalb einer Struktur gearbeitet. „Man kann Elemente wie Texte und Bildergalerien zwar verschieben, der Editor gibt aber vor, wo diese auf dem Seitenraster platziert werden“, so Brandl.

„Viele Anbieter locken mit kostenlosen Paketen“, sagt „Chip“-Redakteur Hoferer. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass man auf eine eigene Domain verzichten muss und dass der Anbieter seine Eigenwerbung darauf schaltet“, sagt Robert Brandl. Günstige werbefreie Angebote mit eigener Domain gibt es laut Brandl zwischen fünf und zehn Euro im Monat.

Die Homepage-Baukästen bieten bereits viele Funktionen, und ständig kommen neue hinzu: „Wix und Weebly verfügen inzwischen sogar über App-Stores, die man dazu nutzen kann, Zusatzfunktionen auf seiner Website einzubauen“, sagt Roland Brandl. Zum Beispiel ein Anmeldeformular für einen Newsletter, ein Event-Kalender oder auch ein Bestellservice für Restaurants. Dem sind aber auch Grenzen gesetzt: Wer große Datenbanken braucht oder Nutzerkonten anlegen und verwalten will, kommt um einen Programmierer kaum herum.

Hat man sich für einen Anbieter entschieden, ist eine Seite schnell gebastelt. Aber Vorsicht: Je nachdem, was auf der Webseite zu sehen ist, gibt es rechtliche Vorgaben. Zum Beispiel, ob man ein Impressum auf der Seite veröffentlichen muss. „Eine Impressumspflicht für Webseiten besteht grundsätzlich für alle geschäftsmäßig angebotenen Telemedien“, sagt der Rechtsanwalt Sebastian Telle von der Universität Oldenburg. Rein persönliche Seiten sind davon befreit. Die Grenzen können aber verschwimmen: „Bereits eingespielte Werbebanner können zu einer Geschäftsmäßigkeit mit der Folge einer Impressumspflicht führen.“ Auch die Datenschutzerklärung muss stimmen. Darin müssen Webseitenbetreiber laut „irights.info“ erklären, welche Art von Daten von Besuchern in welchem Umfang erhoben werden, welchen Zweck die Erhebung hat und wie sie verwendet werden. Falls beim Besuch der Webseite erhobene Daten in Länder außerhalb der EU verschickt werden, muss das ebenfalls mitgeteilt werden.

