Neuerungen der Version 51 : Firefox zeigt Zoomstufe an und warnt vor unsicheren Log-ins

Beim Browser Firefox gibt es jetzt eine Anzeige für die Zoomstufe der geöffneten Seite. Der neue Button in der Adressleiste zeigt nicht nur die vergrößerte oder verkleinerte Prozentzahl an, sondern ermöglicht auch, per Klick zur Standardgröße der Webseite zurückzukehren.

Zu den weiteren Neuerungen in der gerade veröffentlichten Version 51 des Browsers gehört die Warnung vor unsicheren Log-ins. Sobald eine Verbindung nicht verschlüsselt ist, erscheint in der Adressleiste ein rot durchgestrichenes Schloss-Symbol, wenn der Nutzer zum Beispiel einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben soll. Sichere verschlüsselte Verbindungen kennzeichnet der Browser sonst grundsätzlich mit einem grünen Schloss.

Außerdem kann Firefox nun Audio-Inhalte im verlustfreien FLAC-Format abspielen und unterstützt den Standard WebGL 2, der die Darstellung von 3D-Grafiken ohne zusätzliche Erweiterungen ermöglicht.

Wer den Menüpunkt «Hilfe/Über Firefox» öffnet, stößt die Aktualisierung auf Firefox 51 an. Am besten sollte man aber unter «Extras/Einstellungen/Erweitert/Update» die empfohlene Einstellung «Updates automatisch installieren» aktivieren.

Versionshinweise zu Firefox 51

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:44 Uhr

