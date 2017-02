Tipps für iPhone-Nutzer : Fotos in iMessage-Chats löschen bringt Speicherplatz

1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

In Messenger-Chats sammeln sich im Laufe der Zeit ziemliche Datenmengen an. Zumindest, wenn man sich viele Fotos und Videos hin- und herschickt. Gerade auf Smartphones mit 8 oder 16 Gigabyte Speicher führt das schnell zu Engpässen.

Fotos und andere Mediendateien in iMessage-Chats lassen sich sehr einfach auf zwei Arten löschen. Knapper Speicher wird so wieder frei. Eine Möglichkeit ist, per langem Fingerdruck auf eine Nachricht im Chat das Kontextmenü aufzurufen. Hier führt ein Klick auf «Mehr...» zur Auswahl. Hier können nun einzelne Bilder oder auch Textnachrichten angetippt und dadurch markiert werden. Ist die Auswahl komplett, löscht ein Tipp auf das Mülltonnensymbol alle gewünschten Elemente.

Die zweite Möglichkeit ist ein Fingertipp auf das «i»-Symbol in der oberen rechten Bildschirmecke neben dem Kontaktnamen. Im folgenden Bildschirm erscheint eine Übersicht aller Mediendateien im Chat. Einzelne Bilder, Filme oder Animationen können hier mit einem langen Fingertipp ausgewählt und mit der Option «Löschen» entfernt werden. Wer mehrere markieren und löschen will, wählt nach einem langen Fingertipp auch hier die Option «Mehr...».

erstellt am 02.Feb.2017 | 05:06 Uhr

