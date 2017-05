Mit einer medialen Kampfansage an den Lebensmitteldiscounter Lidl sorgt Edeka aktuell im Internet für Aufsehen. In einem kreativ gestalteten Werbevideo zeigt Edeka auf, was es bei Lidl alles nicht im Obstregal zu holen gibt. Dreist, aber gut.

