Nichts als Filme : isnotTV: Anlaufstelle für Serien-Junkies

Gerade in Deutschland ist das klassische, lineare Fernsehen mit seinen festen Programmzeiten immer noch sehr beliebt. Dass der Tatort sonntags um 20:15 Uhr kommt, das weiß fast jedes Kind.

Allerdings werden auch hierzulande Streaming-Dienste wie Maxdome, Netflix und Amazon Video immer beliebter. Sich jederzeit ein eigenes Fernsehprogramm zusammenzustellen, bietet einfach große Vorteile. Doch welche Serie und welcher Film gibt es bei welchem Anbieter? Was läuft gerade neu an - nicht nur online, sondern auch in den Kinos? Und welche aktuellen Produktionen könnten dem Zuschauer überhaupt gefallen? All diese Fragen möchte isnotTV beantworten.

Der kostenlose Web-Dienst analysiert und erkennt die Vorlieben des Nutzers. Dazu muss der Benutzer nach der Registrierung einige Serien und Filme bewerten - die Grundlage für erste Vorschläge. Auf dieser Basis erscheinen dann Empfehlungen, aber auch Hinweise auf andere Nutzer, die einen ähnlichen Geschmack haben. So wird isnotTV nicht nur zur elektronischen Programmzeitschrift für Video on Demand, sondern auch zu einem sozialen Netzwerk zum Thema «Kino & TV».

Bewertet der Nutzer weitere Filme sowie Serien und folgt anderen Mitgliedern, verfeinert der Dienst das Profil. Der Algorithmus im Hintergrund lernt den Anwender immer besser kennen und kann aufgrund dessen immer bessere Empfehlungen aussprechen. isnotTV leitet die Nutzer zudem direkt zum jeweiligen Streaming-Anbietern, der den gewünschten Film oder die gewünschte Serie aktuell im Programm hat.

Allerdings: Manche Provider bieten Episoden und Filme nicht einzeln an, sondern nur im Abo. Handelt es sich um einen aktuellen Kinostreifen, gibt es die Option, gleich eine Karte zu kaufen.

erstellt am 26.Dez.2016 | 05:00 Uhr

