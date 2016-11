Rauswurf für Add-On : Mozilla verbannt Erweiterung «Web of Trust» aus Firefox

Aus dem Skandal um «Web of Trust» zieht der Browser-Entwickler Mozilla nun seine Konsequenzen: Das umstrittene Add-On wird aus dem Firefox-Store entfernt. Der finnische «Web of Trust»-Anbieter kündigte indes eine Prüfung an.