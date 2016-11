Beruhigendes Abendprogramm : Napflix: Videos als Einschlafhilfe

1 von 1 1 von 1

Schafe zählen, Bücher lesen, Milch mit Honig trinken: Wer nicht einschlafen kann, versucht es oft mit mehr oder weniger bewährten Hausmittelchen und Ratschlägen aus Großmutters Zeiten.

Auch fernsehen ist beliebt. Doch nicht immer kommt die passende Sendung. Ein Actionthriller beispielsweise hilft nicht unbedingt beim Einschlummern.Das richtige Programm für Menschen, die von Schlaflosigkeit geplagt werden, möchte Napflix anbieten. Die Webseite orientiert sich beim Namen und der kompletten Aufmachung am großen Vorbild, dem Streaming-Portal Netflix. Im Gegensatz zum Original bietet Napflix jedoch keine möglichst spannenden Serien und Filme, sondern regelrechte Langweiler. Monotone Videos mit drögen Darstellern und einschläfernder Handlung stehen auf dem Plan.

Die dreistündige Aufnahme eines Aquariums, ein langer Ausschnitt vom olympischen Bahnradrennen, der Mitschnitt einer regennassen Autobahn vom Straßenrand aus oder der Zehn-Stunden-Timer, der stupide die Zeit herunterzählt gehören unter anderem zum Programm. Die Macher der Webseite geben sich große Mühe, aus den vielen Millionen Videos auf YouTube – von dort kommen die Inhalte nämlich –, die eintönigsten Clips herauszusuchen.

Immer wieder kommen neuen Videos hinzu, die zudem in verschiedene Kategorien wie Sport, Music, Videogames oder Relax einsortiert werden. Eine ganz neue Rubrik heißt ASMR: Das Kürzel steht für «Autonomous Sensory Meridian Response» und bezeichnet besonders beruhigende Geräusche. Dazu zählen bei Napflix etwa ein Philatelist, der mit sehr sanfter Stimme seine Briefmarkensammlung präsentiert, oder ein Video von Seifenschnitzarbeiten.

Außerdem bietet das Portal eigenproduzierte Inhalte an, die analog zum großen Vorbild Netflix «An original Napflix video content» heißen. In diesem Falle sind es aber keine aufwändigen Streifen, sondern lediglich Aufnahmen von einem See im New Yorker Central Park – sehr beruhigend. Beim Einschlafen hilft ebenfalls die Timer-Funktion, die man vom Fernseher kennt: Wahlweise nach 10, 20 oder 30 Minuten schaltet das Video ab, vorher dunkelt Napflix das Bild schrittweise ab.Mit diesen Funktionen und den einschläfernden Videos macht das Portal seinem Slogan «taking siesta to the next level» alle Ehre und verhilft dem Nutzer zu einem erholsamen Schlaf.

Napflix

von dpa

erstellt am 14.Nov.2016 | 05:08 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen