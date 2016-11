Digitales Lesevergnügen : Neuer Tolino-Reader passt Lichtfarbe der Tageszeit an

Der Tolino Vision 4 HD will das digitale Lesen angenehmer machen. Dafür passt der E-Book-Reader die Farbtemperatur des Leselichts an das Tageslicht an. Zudem hat das Gerät ein wasserfestes Gehäuse. So können Nutzer auch in der Badewanne schmökern.