Digitaler Notizblock : OneNote-Daten als PDF speichern

1 von 1 Foto: dpa-infocom 1 von 1

Mit Microsoft OneNote lassen sich bequem Notizen erfassen und verwalten. Auf Wunsch können daraus auch PDF-Dateien gemacht werden. Mit dem zum Office-Paket gehörenden Microsoft OneNote, lassen sich nicht nur Notizen am Desktop speichern, sondern auch unterwegs.

Braucht man die Notizen später in einem anderen Format, lassen sie sich schnell konvertieren, zum Beispiel in ein PDF-Dokument. Vor dem Export der Notizen sollte man sich die vorhandenen Seiten und Abschnitte genau anschauen. Nur so lässt sich feststellen, ob wirklich alle hinterlegten Daten benötig t werden. Möglicherweise sind einige Notizen oder Seiten nur noch als Archiv nötig und können ausgelagert werden. Auch für solche Archive eignen sich PDF-Dateien hervorragend.

Beim Speichern als PDF können entweder ein ganzer Abschnitt oder wahlweise auch einzelne Seiten exportiert werden. Dazu oben im OneNote -Fenster im Menü «Datei» die Funktion «Exportieren» auswählen und den gewünschten Ordner und das PDF-Format auswählen.

Mehr Computertipps

OneNote

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 04:22 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen