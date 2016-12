radio.garden : Radiosender aus der ganzen Welt hören

1 von 1 Foto: radio.garden 1 von 1

Wer schon einmal mit einem Mietauto in einem fremden Land unterwegs war, fand vielleicht auch Gefallen an den dortigen Radiosendern. Fremde Sprachen und Lieder hören und dabei ein wenig Gespür für das Land bekommen geht aber auch ohne aufwendige Reise.

Über die Webseite radio.garden kann man per Mauszeiger über die Welt navigieren und dabei Radiosender aus so ziemlich jedem Land hören. Grüne Punkte markieren die Standorte der Stationen auf der Weltkarte. Mit einem Klick kann man sie auswählen und sich dann durch die verschiedenen Sender klicken. Das funktioniert auch gut auf Mobilgeräten. Die Senderliste ist keinesfalls vollständig, vor allem in Afrika, Südamerika und Asien ist die Auswahl eher klein. Trotzdem gibt es hunderte Sender verteilt über den Globus zu entdecken.

Weiteres Material gibt es in zusätzlichen Bereichen: Unter «History» gibt es historische Aufnahmen, unter «Jingles» Hörproben der Audio-Präsentation einiger Sender, und unter «Stories» erzählen Hörer, wie sie Radio über Grenzen hinweg hören.

radio.garden

von dpa

erstellt am 29.Dez.2016 | 05:12 Uhr