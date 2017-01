Premium-Kompaktkamera : Schnellere Serienaufnahmen und Bluetooth für Canon G9 X

1 von 1 Foto: Canon 1 von 1

Canon hat die leichte Premiumkompaktkamera G9 X überarbeitet. Sie heißt nun G9 X Mark II und bietet neben einem neuen Prozessor für schnellere Serienaufnahmen mit bis zu acht Bildern pro Sekunde nun auch Bluetooth (4.1 LE) zur ständigen Kopplung mit dem Smartphone.

Unverändert sind zum Beispiel der vergleichsweise große Ein-Zoll-Sensor (20 Megapixel) und das dreifache Zoomobjektiv (f/2,0-4,9). Die 206 Gramm schwere und gut drei Zentimeter dicke G9 X Mark II hat weiterhin n-WLAN sowie NFC an Bord und soll im Februar für 499 Euro in den Handel kommen. Es gibt sie dann nicht nur in Schwarz, sondern auch in der Retro-Farbkombination Silber-Braun.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 04:34 Uhr

