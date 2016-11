Angeklickt : Talent für Gesichtserkennung testen

1 von 1 Foto: Greenwich University 1 von 1

Manch einer kann andere Menschen besonders gut und schnell anhand ihrer Gesichter wiedererkennen. Wissenschaftler sprechen dann von Super-Recognizern, also Super-Erkennern.

Rund zwei Prozent der Bevölkerung, so schätzen die Forscher, sollen über diese besonders von Sicherheitsbehörden geschätzte Fähigkeit verfügen. Sie ist etwa nützlich, um Serientäter auf Filmaufnahmen zu entdecken oder gesuchte Personen mit Hilfe von Überwachungsvideos aufzuspüren.

Ob man selber so ein Super-Recognizer sein könnte, lässt sich mit Hilfe eines Tests der Universität von Greenwich in England herausfinden. Hier wird die Fähigkeit zum Wiedererkennen mit Fotos getestet - zunächst von einzelnen Gesichtern, später von ganzen Gruppen von Personen. Wer den Großteil der abgebildeten Personen im ersten Test wiedererkennt, kann an weiteren freiwilligen Tests teilnehmen. Daten von Teilnehmern werden - abgesehen von der erreichten Punktzahl - nicht gespeichert.

Gesichtserkennungstest der Universität Greenwich

von dpa

erstellt am 17.Nov.2016 | 05:12 Uhr