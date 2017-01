Für aktuelle Trends : Twitter führt «Entdecken»-Knopf ein

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Kurznachrichtendienst Twitter will seinen Nutzern mit einer neuen Funktion zu einem besseren Überblick bei aktuellen Themen verhelfen. Unter dem neuen «Entdecken»-Tab werden in Deutschland Schlagwörter - die sogenannten Hashtags - zu derzeitigen Trends angezeigt.

Beispiele sind «#ibes» für das RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» oder «#Schulz» für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Der «Entdecken»-Tab taucht in der Menü-Leiste zwischen «Startseite» und «Mitteilungen» der offiziellen Twitter-App auf. Beim antippen eines Hashtags bekommt man die Tweets dazu zu sehen. In den USA sind auch die Nachrichten-Kollektionen «Moments» mit ihren Multimedia-Inhalten eingebunden.

«Explore» ist zunächst über Apples iPhone-System iOS verfügbar. In den kommenden Wochen sollen auch Nutzer von Geräten mit dem Google-Betriebssystem Android die neue Funktion nutzen können, wie Twitter in einem Blogeintrag am späten Donnerstag ankündigte.

Twitter kämpfte zuletzt immer wieder gegen rote Zahlen und ein verlangsamtes Wachstum an. Firmenchef Jack Dorsey will das Unternehmen stärker auf aktuelle News und Video-Inhalte ausrichten.

Twitter Blogeintrag

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 05:12 Uhr

