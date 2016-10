Cloud-Dienst : Was hat sich in der Dropbox geändert?

1 von 1 1 von 1

Die Online-Festplatte Dropbox ist sehr beliebt. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig an Dokumenten arbeiten können. Eine Teamfunktion, die viele Vorteile bringt.

Aber Vorsicht: Hat man die Mitteilungen über geänderte Dateien abgestellt, bekommt man nicht mit, wenn sich in der Dropbox etwas tut. Für diesen Fall kann man aber auf Wunsch auch jederzeit manuell nachsehen, welche Änderungen von den Kollegen in der Dropbox durchgeführt wurden.

Die Liste der Korrekturen lässt sich über die Dropbox-Website abrufen: Zuerst den Dropbox-Client am Computer starten. Dann auf das Symbol in der Task- oder Menü-Leiste klicken. Es folgt ein Klick auf den Globus, wodurch sich die Dropbox-Website öffnet. Nun auf der linken Seite auf «Ereignisse» klicken - schon erscheinen sämtliche Änderungen in der Übersicht, zeitlich sortiert.

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 04:15 Uhr

