Windows 10 : WLAN-Netzwerke vergessen

Jedes drahtlose Netzwerk (WLAN), mit dem man sich im Laufe der Zeit mit seinem Rechner oder Notebook verbindet, landet dauerhaft im Speicher. Das hat durchaus seine Vorteile.

Kommt man nach einem Jahr wieder in dem schönen Hotel vorbei, in dem man sich so wohl gefühlt hat, weiß der Windows-Rechner noch die Verbindungsdaten - und kann sich gleich einbuchen, sofern sich die Zugangsdaten nicht verändert haben.

Allerdings gibt es auch einen Nachteil: Mit der Zeit wird diese Liste bekannter Netzwerke ziemlich lang. Wen das stört, kann die Liste auch ausdünnen. In Windows 10 lassen sich Netzwerke über die Einstellungen entfernen: Dazu im «Start»-Menü die «Einstellungen» auswählen und hier unter «Netzwerk und Internet» die Funktion «WLAN» aufrufen. Hier folgt rechts ein Klick auf «Bekannte Netzwerke verwalten». In der Liste markiert man nun die Einträge, die verschwinden sollen. Dann auf «Nicht speichern» klicken, fertig.

Auch Mac-Benutzer können die Zugangsdaten zu WLAN-Netzwerken aus dem Speicher entfernen. Dazu in den System-Einstellungen die Funktion «Netzwerk» auswählen und dort «WLAN». Hier die «Weiteren Optionen» aufrufen und in der Liste bei gedrückter [Cmd]-Taste die Einträge markieren, die gelöscht werden sollen. Anschließend darunter auf den Minus-Button klicken.

erstellt am 16.Nov.2016 | 05:00 Uhr

