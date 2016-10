Surf-Tipp : YouTube-Videos in Endlosschleife

1 von 1 1 von 1

Nicht alles auf YouTube ist belanglos, es sind auch viele Perlen darunter. Manches Video ist sogar so gut, das möchte man am liebsten immer und immer wieder abspielen. Den neuen Lieblingssong zum Beispiel.

Oder den spannenden Film-Trailer. Oder den Promofilm, der auf einem Monitor im Schaufenster laufen soll. Aber wie gelingt einem das? Das Videoportal YouTube bietet einige Möglichkeiten, die es erlauben, Videos in Schleife abzuspielen. Doch die nötigen Tricks sind nicht alltagstauglich, da alles andere als einfach.

Recht nützlich ist daher den Onlinedienst InfiniteLooper. Hier kann man ein YouTube-Video in Endlosschleife abspielen. Wer mag, kann sogar den genauen Einstiegs- und Ausstiegspunkt festlegen, auf die Sekunde genau. Man muss also nicht das komplette Video in Schleife abspielen. InfiniteLooper ist kinderleicht in der Bedienung und kann wirklich sehr nützlich sein.

erstellt am 17.Okt.2016 | 05:33 Uhr

