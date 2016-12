Training : Ein paar Minuten Sport

1 von 1 Foto: Klose 1 von 1

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Fünf bis zehn Minuten Sport am Tag sollen reichen, um fit zu bleiben. Kann das stimmen? Ja, sagt Christoph Raschka vom Arbeitskreis Sportmedizin des Bundes Deutscher Internisten (BDI). „Dann muss man natürlich Vollgas geben.“ Solch ein kurzes Sportprogramm kann sinnvoll sein, wenn es sich an dem Prinzip des HIT orientiert, dem High Intensity Training. Bei einem High Intensity Training steht nicht die Dauer des Trainings im Vordergrund, sondern die Belastung: So geht man zum Beispiel nicht für zwei Stunden joggen, sondern legt fünf- bis zehnmal einen Sprint ein – bei maximaler Herzfrequenz. Das habe den gleichen Effekt, als ob man länger, aber dafür viel langsamer läuft, erklärt Raschka. „Da sind sich die Sportwissenschaftler einig.“ Ein Zirkeltraining von fünf bis zehn Minuten kann so also durchaus für eine gute Fitness sorgen – aber eben nur, wenn man in diesen Minuten alles gibt. Außerdem wichtig zu wissen: Für das komplette Sportprogramm braucht man in der Regel länger als die paar Minuten: Schließlich braucht der Körper nach den hochintensiven Intervallen zwischendurch Pausen.

