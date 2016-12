Essen nach Jahreszeiten : Frischer Grünkohl hat keine Verfärbungen

1 von 1 Foto: Nestor Bachmann 1 von 1

Winterzeit ist vielerorts auch Grünkohlzeit. Wer den vitaminreichen Kohl auftischen will, kauft ihn am besten frisch - ob das der Fall ist, erkennen Kunden an einer einheitlich grünen Färbung.

Gibt es Partien mit Verfärbungen oder vertrocknete Schnittstellen, ist der Grünkohl nicht frisch, und Verbraucher lassen besser die Finger davon. Darauf weist der Bauernverband Landvolk Niedersachsen hin.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:05 Uhr

