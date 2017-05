Zu fast 100 Prozent aus Fett : Geklärte Butter schnell selbst machen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Vor allem in der indischen und ayurvedischen Küche wird mit Ghee gekocht. Die Butter hat den Vorteil, dass sie hoch erhitzt werden darf. Ghee besteht zu fast 100 Prozent aus Fett. Proteine, Milchzucker und Wasser werden herausgefiltert, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung.

Wer Ghee nicht kaufen möchte, kann es auch einfach und schnell selbst machen: Dafür zerteilt man 500 Gramm Süßrahmbutter in kleine Stücke und gibt sie bei hoher Temperatur in einen Topf mit dickem Boden. Dann wartet man, bis die Butter geschmolzen ist und sich Blasen bilden, die hörbar platzen. Dann alles auf kleinster Stufe ohne Deckel weiter köcheln lassen. Den Schaum, der an die Oberfläche kommt, schöpft man regelmäßig ab. Das Ghee sollte noch 20 Minuten weiter köcheln, bis es klar und von goldgelber Farbe ist.

Nach dem Abkühlen gibt man das Ghee durch eine Teefiltertüte im Trichter in ein Schraubglas. Kaffeefiltertüten sind zum Abfiltern zu großporig.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 05:12 Uhr