Von fruchtig bis scharf : Ketchup einfach selber machen

Neben den fruchtigen Tomaten ist es das Zusammenspiel von Süße und Säure, das dem Ketchup seinen charakteristischen Geschmack verleiht. Ganz ohne Zucker geht es also nicht - aber beim Selbermachen lässt sich feiner dosieren.

Die Kochbuchautorin Cosima Bellersen Quirini setzt gerne auf die natürliche Süße von Obst. «Datteln, Feigen oder Aprikosen geben der Soße Süße und Säure», erklärt sie. Sogar Erdbeeren kann man verwenden. Knoblauch, Thymian, Petersilie, Pfefferkörner, Currypulver, Oregano und Paprika empfiehlt Bellersen Quirini zum Würzen.

Im Prinzip wird Ketchup ähnlich hergestellt wie Marmelade: Tomaten, Schalotten, Gewürze, Essig und Zucker werden püriert, durch ein Sieb gestrichen und dann für ein paar Minuten geköchelt. «Eigentlich ist das super einfach», sagt die Kochbuchautorin und Expertin in Sachen Selbermachen. Die Grundlage bilden fein gehackte Zwiebeln, Knoblauch und Zucker, der in einigen Rezepten erst karamellisiert wird. Hinzu kommen die Tomaten, die je nach Geschmack vorher blanchiert und gehäutet wurden. Zum Verdicken kann beispielsweise Speisestärke verwendet werden.

Der Radiokoch und Autor Helmut Gote empfiehlt zum Süßen Tamarindenpaste. Zum Ablöschen verwendet er einen Schuss Apfelsaft, der der Soße eine fruchtige Note verleiht. Außerdem gibt er den Tipp, Ketchup mit Koriandersamen, Kreuzkümmelsamen und Pimentkörnern zu würzen, um eine Barbecuesoße daraus zu machen. Pimentón de la Vera, das aus geräucherten Paprikaschoten hergestellt wird, gebe dem Ganzen eine rauchige Note. Bei Gästen komme selbst gemachter Ketchup immer gut an. Außerdem lässt sich so auf künstliche Aromen, Konservierungsstoffe und Stabilisatoren verzichten.

«Man kann entscheiden, was man hineintut», sagt auch die Lebensmittelchemikerin Christina Rempe, die mit Gote zusammen ein Buch geschrieben hat. Oft vermittele Werbung einen falschen Eindruck davon, was in Industrieprodukten steckt. Bei zuckerreduzierten Produkten werde etwa häufig mit Süßungsmitteln gearbeitet. «Das sind Stoffe, die entbehrlich sind.»

Ganz ohne Zucker kommt auch der Kochbuchautor Martin Kintrup in seinem Rezept für Stevia-Ketchup nicht aus. Einen Teil jedoch ersetzt er dabei durch Pulver, das aus der Stevia-Pflanze gewonnen wird. Zum Würzen verwendet er unter anderem Lorbeer und Zimt - wie auch in seinem Apfel-Paprika-Ketchup. Hierbei verzichtet der Münsteraner ganz auf Tomaten. Stattdessen verwendet er Paprikaschoten und Apfelwürfel, die er mit Nelken und Wacholder aufkochen lässt. Das passe gut zu Bratwurst, Krustenbraten, Schaschlik, Schweinesteaks, Gemüsebratlingen und Ofengemüse. Wer seine Gäste verblüffen möchte, kann auch Ketchup aus gelben Tomaten und Aprikosen herstellen. Zum Würzen verwendet Kintrup Kurkuma und weißen Pfeffer.

Einige Köche kochen Ketchup komplett aus Früchten und ersetzen die Tomaten zum Beispiel durch Aprikosen. Ob sich diese Soße noch Ketchup nennen darf, ist umstritten. Je weniger Tomaten drin sind, desto weniger könne man von «Ketchup» sprechen, findet Bellersen Quirini. Laut Rempe muss ein Produkt namens «Ketchup» mindestens sechs Prozent trockene Tomatenmasse beinhalten.

Bellersen Quirini nennt einen weiteren Grund, warum es sich lohnt, Ketchup selbst zu machen. «Man kann damit wunderbar Reste verwerten.» So werden übrig gebliebene Gemüse- und Obstreste mit ein paar Tomaten ganz schnell zu einer frischen Soße.

Dr. Christina Rempe, Helmut Gote, Kay Bach: «Hausmarke - Wie man beliebte Lebensmittel gesund und viel leckerer selbst macht», 184 Seiten, gebundene Ausgabe, ISBN-13: 978-3954530960, 29,95 Euro.

Martin Kintrup: «Pesto, Salsa & Co. selbst gemacht: Einfache Rezepte für Würz- und Grillsaucen», gebundene Ausgabe, 128 Seiten, ISBN-13: 978-3833844300, 12,99 Euro.

Cosima Bellersen Quirini: «Am besten hausgemacht: Über 650 Rezepte und Varianten für Ketchup, Pommes, Backerbsen, Instantsuppe, Brot, Wurst, Cornflakes, Joghurt, Waffeln, Eis, Kräutersalz, Nudeln, Marmelade, Frischkäse», gebundene Ausgabe, 285 Seiten, ISBN-13: 978-3800179985, 29,90 Euro

Rezept Gelber Ketschup Zubereitungszeit: rund 1 Stunde Zutaten für 1 Glas: 3 Aprikosen, 250 g gelbe Cocktailtomaten, 2 Schalotten, 90 g Zucker, 100 ml Apfelessig, 1 TL gemahlene Kurkuma, Salz, 1 TL gelbes Senfmehl, weißer Pfeffer. Zubereitung: Die Aprikosen oben und unten kreuzweise einritzen und in einem Topf mit kochendem Wasser 1 Minute blanchieren. Die Tomaten dazugeben und 1 Minute mitblanchieren. Beides mit einem Schaumlöffel herausheben, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Aprikosen halbieren, entsteinen und häuten. Auch die Tomaten häuten. Die Schalotten schälen. Mit Aprikosen, Tomaten, Zucker, Essig, Kurkuma, 1 Prise Salz sowie 80 ml Wasser in einem Topf aufkochen und mit leicht geöffnetem Deckel 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Vom Herd nehmen und mit dem Stabmixer fein pürieren. Zurück auf den Herd stellen und weitere 16 bis 18 Minuten einköcheln lassen. Das Senfmehl unterrühren, nach Belieben mit etwas Wasser verdünnen. Den Ketchup mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Heiß in ein sauberes Twist-off-Glas füllen oder abkühlen lassen und anschließend in eine Ketchup-Flasche füllen.

erstellt am 23.Nov.2016 | 10:26 Uhr