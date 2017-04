Video : Küchenlust 2016: Top-Gewinn lässt Siegerin strahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirk Buchardt 1 von 1

War das eine Freude am Freitag in Bochin bei Grabow! Birgit Bischof, Küchenlust-Siegerin 2016, führte Nicole Boldt vom medienhaus:nord und Detlef Grambow (Küchenstudio Grambow & Widmer) ihren Gewinn vor: eine Top-Küche in edlem Mattweiß mit riesigem Kühlschrank, Spülmaschine, Backofen in Arbeitshöhe und - der ganze Stolz! - Dampfabzug nach unten, integriert im Induktions-Kochfeld. „Da riecht man im Haus nichts mehr“, freute sich die Hobbyköchin und lud zum gemeinsamen Schnippeln ein. Am Ende schmeckte dem Trio ein Frühlingssalat mit Orangen-Vinaigrette und Garnelen.

>> Weitere Informationen zur Aktion Küchenlust lesen Sie in unserem Dossier.



von Dirk Buchardt

erstellt am 21.Apr.2017 | 19:00 Uhr