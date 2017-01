Umfrage : Singles wollen Partnersuche im neuen Jahr entspannt angehen

1 von 1 Foto: Jan-Philipp Strobel 1 von 1

Die meisten Singles in Deutschland wollen die Partnersuche im neuen Jahr ganz entspannt angehen. Das gilt vor allem für die Frauen, wie eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact zeigt.

Demnach gaben 52 Prozent der befragten Singles an, gelassen zu sein - ob das Liebesglück komme oder nicht, sei ihnen egal. Von den Frauen sagten das sogar 56 Prozent. Außerdem gaben 24 Prozent der Frauen an, als Single glücklich zu sein und daran nichts ändern zu wollen. Bei den Männern waren dies nur 17 Prozent. Gleichzeitig nehmen sich vor allem Männer vor, 2017 aktiver auf Partnersuche zu gehen: Das gaben 35 Prozent der Single-Männer und 20 Prozent der Frauen an.

Innofact hat im Auftrag der Online-Partnervermittlung Parship 1040 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt, darunter 347 Singles.

erstellt am 26.Jan.2017

