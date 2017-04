Liebe : Beziehungen: Die sechs größten Irrtümer

vergrößern 1 von 1 Foto: fotolia 1 von 1

1. 24 Stunden Sonnenschein pro Tag: Sind wir mal ehrlich. Welcher Tag besteht schon aus 24 Stunden strahlendem Sonnenschein? Keiner! Warum sollte es in einer Beziehung anders aussehen? Meinungsverschiedenheiten und Streit sind normal und gehören zu einer Beziehung dazu. Den Pärchen, die behaupten, sich nie zu streiten, sollte eine lange Nase wie in Pinocchio wachsen. Streit im angemessenen Maß ist nicht schlecht. Negativ wäre es doch eher, dem Partner nicht sagen zu können, wenn einen etwas stört und sich mit der eigenen Meinung hinterm Berg halten zu müssen. Dieser Zustand würde nur zu einem Aufstauen von negativen Gefühlen führen, die irgendwann unweigerlich ausbrechen würden. Also streitet auch auf respektvolle Art und Weise und alles ist gut.

2. Der Andere muss alles von einem wissen: Natürlich ist Ehrlichkeit wichtig und je länger man zusammen ist, desto offener redet man über alles. Trotzdem wird es keiner Beziehung schaden, wenn man nicht jedes noch so kleine Detail der Magen- und Darmgrippe erzählt. Genauso wenig wollen wir wissen, wie unser Vorgänger/unsere Vorgängerin im Bett war. Manche Themen können einfach schön unter Verschluss bleiben, ohne dass es der Beziehung schadet.

3. Liebe ist, einander ohne Worte zu verstehen: Sind wir mal ehrlich: Wir verstehen doch oft selber nicht, was wir gerade wollen. Wie können wir dann erwarten, dass andere es können? Natürlich ist es schön, eine Nackenmassage bei Rückenschmerzen angeboten zu bekommen. Dies zu verstehen, ist aber einfacher, als zu wissen, warum wir gerade schlechte Laune oder keine Lust auf die Unternehmung XY haben. Wir haben einen Mund, also sollten wir ihn auch benutzen.

4. Wer sich liebt, macht alles zusammen: Zeit miteinander zu verbringen ist toll. Ob ein schöner Ausflug, ein Restaurantbesuch oder auch nur zusammen auf der Couch zu liegen: Gemeinsame Momente sind für jede Beziehung sehr wichtig. Statistiken zeigen zudem, dass Paare, die nicht zusammenleben, sich schneller trennen als die, die jeden Abend nebeneinander einschlafen. Es wurde auch erwiesen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der Zeit gibt, die wir miteinander verbringen und der empfundenen Liebe gibt. Entscheidend ist, wie intensiv die gemeinsam verbrachte Zeit ist.

Ein Paar muss also nicht jede freie Minute miteinander verbringen. Das Stichwort hier ist „Freiheit“. Jeder sollte auch sein eigenes Leben führen und Aktivitäten ohne den Partner unternehmen. Was hat die Freundin bei einem Fußballabend der Männer zu suchen, bei dem sie über Dinge auf eine Art und Weise reden, die wir eventuell sogar lieber nicht hören möchten? Genauso wenig sollte der Freund bei einem kitschigen Filmeabend mit Popcorn, Erdbeersekt und einer Menge Taschentücher daheim bleiben. . Zudem ist es doch auch ganz schön, sich mal eine Weile nicht zu sehen und sich gegenseitig zu vermissen. Dann ist das Wiedersehen auch umso schöner.

5. In der perfekten Beziehung hat man ständig Sex: Natürlich ist es wichtig, miteinander Zärtlichkeiten auszutauschen und gerade am Anfang einer Beziehung nimmt Sex einen sehr hohen Stellenwert ein. Wer allerdings realistisch bleibt, dem ist bewusst, dass die Häufigkeit im Laufe einer Beziehung nachlässt. Der Alltag holt einen ein, die rosarote Brille fällt ab und der Hormonspiegel geht wieder etwas zurück. Das bedeutet nicht gleich einen Qualitätsverlust innerhalb der Beziehung. Eine britische Studie fand heraus, dass die Paare in langjährigen Beziehungen am glücklichsten seien, die im Durchschnitt ein bis zweimal die Woche Sex haben. Natürlich hängt auch hier vieles vom Alter und der jeweiligen Person ab. Die Studie zeigt jedoch sehr gut, dass es vor allem um die Regelmäßigkeit dieser Bindung geht und nicht darum, sich möglichst jeden Tag die Kleidung vom Leib zu reißen.

6. Liebe bedeutet Eifersucht: In Maßen! Eifersucht zeigt, dass einem der andere etwas bedeutet. Eine gesunde Portion Eifersucht schadet mit Sicherheit auch keiner Beziehung. Krankhaft sollte sie allerdings nicht sein. Man sollte dem Partner vertrauen können und davon ausgehen, dass dieser einen gar nicht betrügen möchte und es folglich auch nicht wird. Eifersuchtsszenen, ständiges Gemecker und unendliche Gespräche über solche Themen sorgen nur für eine Kluft, die den anderen im schlechtesten Fall wirklich in die Arme einer anderen Person treibt.

Fazit: Perfekt unperfekt Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt. Dazu gehört auch, sich mal nicht ausstehen zu können. Das Wichtigste aber ist, dass wir unserem Partner auch in solchen Momenten mit völliger Überzeugung sagen können, dass sie/er gerade ein unfassbarer Idiot ist, wir sie/ihn aber trotzdem lieben. Gerade jüngeren Menschen wird oft vorgeworfen, nach dem Perfekten zu streben und eventuelle Partner auszusortieren oder uns zu trennen, weil nicht alles perfekt wäre. Vielleicht sollten wir uns also wieder weg von dem Gedanken an die perfekte Beziehung bewegen und einsehen, dass neutral gar nicht alles perfekt sein muss, um perfekt für uns und unser Leben zu sein.



von firstlife

erstellt am 30.Apr.2017 | 09:00 Uhr