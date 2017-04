Nude-Look : Geschminkt wie ungeschminkt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Modenschauen in den Stil-Metropolen Paris, Mailand, New York oder London gelten nicht nur als wegweisend für die Kleidung der kommenden Saison, sondern auch für das Make-up. Starvisagisten geben mit ihren Make-up-Visionen für die Models die Richtung für den ganzen Markt vor. Zeitversetzt erscheinen dann die Farben für Lid, Lippen und Wangen auch im Handel.

Für dieses Frühjahr und diesen Sommer stehen vor allem dramatisch geschminkte Augen im Mittelpunkt, dazu oftmals Lippen in leuchtenden Rot-Tönen. Seit einigen Jahren ist jedoch immer auch der sogenannte Nude-Look angesagt, bei dem das Gesicht wirkt wie ungeschminkt. Das englische Wort „nude“ steht für nackt. Zum ersten Mal sind einige Elemente dieses Schminkstils schon in den 1990er Jahren aufgetaucht, nach und nach wurde ein Komplett-Look daraus.

Wie geht es in 2017 weiter? Bleibt der Nude-Look im Trend? „Auf jeden Fall“, sagt der Visagist Peter Arnheim aus Berlin. Er geht aber noch weiter: „Der Nude-Look darf mittlerweile als echter Klassiker bezeichnet werden, der einfach nie aus der Mode kommt.“ Der Visagist Horst Kirchberger aus München ergänzt: „Nude bleibt Trend. Das gilt vor allem für leicht matte Nude-Lippenstifte und Bronzing Powder.“ Beides habe besonders im Sommer seinen Reiz: „Die lassen ihre Trägerin wie von der Sonne geküsst und besonders natürlich aussehen.“ Auch Peter Schmiedinger, Experte für den VKE-Kosmetikverband, sieht das so: „Alle, die ihr Make-up etwas unauffälliger mögen, setzen auf zarte Farben und den Nude Look. Models und Hollywoodstars tragen ihn seit Jahren und gerade jetzt ist der No-Make-Up-Style so trendy wie nie.“

Er nennt diese Technik „eine Schminkkunst“, die Frauen wirken lässt wie ungeschminkt – „aber auf makellose und perfekte Weise“.

Ein geschminkter Teint weicht hier nicht stark von dem Teint ab, den man hat. Puder oder Creme stimmen mit dem eigenen Hautton überein und verleihen eine möglichst ebenmäßige Hautstruktur. Eine wichtige Rolle beim Schminken spielt somit die Wahl der getönten Tagescreme oder Foundation.

„Wichtig bei der Auswahl ist es daher, das Produkt zunächst an einer Stelle zu testen, die dem Gesichtston am ähnlichsten ist“, erklärt Visagist Arnheim. „Das kann beispielsweise die Innenseite des Arms sein.“ Überprüft wird der Farbton dann mit Blickrichtung ins Tageslicht. Das Kunstlicht in Parfümerien oder Kaufhäusern schluckt nämlich Farbe und kann etwa eine getönte Tagescreme ganz anders aussehen lassen.

Auf die Lippen kommt zum Beispiel lip oil – „ein pflegendes Öl mit Gloss-Effekt sorgt für weiche und zarte Lippen“, so Schmiedinger. „Dazu ein farblich abgestimmter Nagellack in Rosa, Pink oder Pfirsich – und der Look ist perfekt.“ Kirchberger sieht vor allem Lidschatten und Lippenstifte in Rosa als „Beauty-Muss“ an. Und Rosé in allen Nuancen als Alternative gibt dem Make-up eine besonders pudrige und feine Wirkung.

Make-Up Trends Rote Lippen sind ein Klassiker – jetzt soll auffälliges Rot aber zu einem der Make-up-Trends des Sommers werden. Zumindest sehen das die Kosmetikfirmen so. Die weiteren Trends bei den einzelnen Firmen: CHANEL: Die Kollektion Coco Codes umfasst zwei lebhafte Rottöne, einen Korallton und Feuerrot. Kombiniert wird das mit Gold-, Beige- und Braun-Kombinationen auf den Lidern. Sanfter ist die Lidschatten-Kombination aus Pfirsich-Rosa, Taupe mit Platin- und Bronzereflexen, Grau sowie Mittelbraun. GUERLAIN setzt ebenfalls auf satte Lippen: mit Blossom Glow, einem satten Rosa, und dem zarteren Pearly Pink. LANCÔME: Das Motto für das Frühjahr lautet „Pink state of mind“ und setzt sich aus einer Palette sanfter Rosé- und Rosatöne zusammen – fantasievoll, gut gelaunt und unkompliziert sei. YVES ROCHER setzt auf „vibrierende Farben ungebändigter Natur“: Ein kräftiges Blau und schrilles Türkis für die Augen, zartes Rosa auf den Lippen und ein tiefes Dunkelblau auf den Nägeln. TOPSHOP bietet eine Nude-Kollektion an. Lippenstifte in satten Rot- und Rosé-Tönen werden begleitet von Lidschatten-Stiften in mattem Beige bis Dunkelbraun. LCN bietet fröhliche Farben für den Sommer in der Stadt: Unter dem Motto „funky town“ kommen lila- und roséfarbene Beerentöne auf die Augen, ein ebenfalls roséfarbener Gloss auf die Lippen. Die Nägel ziert entweder Beige, Hellblau, Türkis, Flamingorosa oder Pink.

von Andrea Abrell

erstellt am 22.Apr.2017 | 10:00 Uhr