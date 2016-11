Kosmetik-Tipp : Trockene Mascara mit feuchtem Bürstchen aus Kartusche holen

1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

Leicht angetrocknete Wimperntusche lässt sich noch aus der Kartusche holen. Dafür einfach das Bürstchen anfeuchten, rät Peter Schmidinger, Experte für den VKE-Kosmetikverband in Berlin.

Das Wasser streckt die Wimpernfarbe, so lassen sich auch Reste noch aus dem Behältnis ziehen. Grundsätzlich ist Wimperntusche nach dem ersten Öffnen sechs Monate lang haltbar. Damit die Masse nicht früher austrocknet, rät Schmidinger, keine Pumpbewegung mit dem Bürstchen in der Kartusche zu machen, bevor man es herauszieht. «Denn so befördert man Luft in die Tusche und sorgt dafür, dass sie schneller austrocknet», erklärt der Make-up-Experte.

von dpa

erstellt am 04.Nov.2016 | 05:00 Uhr

