Kuba : Als Fidel Castro starb

„Fidel war ein großer Mann.“ Pedro spricht diesen Satz auf Englisch aus, als wir ihn unmittelbar nach dem Todestag von Fidel Castro in Santiago de Cuba treffen und das Gespräch auf den Revolutionsführer bringen. Man kann bei dem Mann, den wir hier Pedro nennen, weil er uns bat, seinen Namen nicht zu schreiben, erst aus dem Nachsatz heraushören, wie er das Gesagte meint. „1,91“, sagt er.

Eines wird in den Tagen nach Fidels Tod selbst dem Besucher der Insel in der Karibik deutlich: Das Volk ist gespalten in seiner Meinung darüber, ob Fidel Alejandro Castro Ruz ein Held oder ein Diktator war. Viele Kubaner trauern, aber aus einigen Häusern schallt auch laute Feiermusik.

Und weil diese Diskussion offenbar selbst bei den Menschen in Deutschland auf gespaltene Meinungen trifft, wie den Reaktionen in den Leserbriefen auf unsere Berichterstattung nach Fidel Castros Tod zu entnehmen war, unternehmen wir den Versuch einer Schilderung der Stimmung auf der Karibikinsel in diesen Tagen. Sie beruht auf Erlebnissen bei einer dreiwöchigen Reise quer durch Kuba und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Am Tag, als Fidel Castro starb, kehrte eine ungewöhnliche Ruhe auf den öffentlichen Plätzen, in den Salsa-Bars und Gaststätten, in Wohnungen und auf den Straßen ein. Dort, wo sonst die Alt-Männer-Bands à la Buena vista Social Club in grünen Hinterhöfen Cuba-Jazz, Tango oder Salsa spielten, hielt das Leben den Atem an. Die Staatsmacht unter Raul Castro tat das ihrige dazu, indem sie eine Staatstrauer von neun Tagen mit inbegriffenem Musik- und Alkoholverbot verkündete. Pedro, unser Begleiter für wenige Stunden in Santiago, Fidels Heimatstadt, kann sich die neun Tage Staatstrauer nicht erklären. „Das hat man uns im Fernsehen gesagt“, meint er schulterzuckend. Erklärung für Kuba genug.

Der Revolutionsführer, dessen Namen man auf der Insel nicht nennt, sondern nur mit zwei Fingern auf die vermeintliche Schulterklappe von El Comandante tippt, war am 25. November im Alter von 90 Jahren in Havanna gestorben. Ein Freitagabend. Verkündet wurde sein Tod von seinem Bruder und Nachfolger Raúl Castro. Er gab bekannt, dass die sterblichen Reste seines Bruders bereits am Samstagmorgen auf dessen Wunsch eingeäschert würden. Danach sollten alle öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen ruhen. Radio und Fernsehen wurden auf ein „informatives, patriotisches und historisches Programm“ beschränkt. Neun Tage lang. Fidel hatte bereits zu Lebzeiten hinterlassen, dass keine Straße nach ihm benannt werden, keine Stadt seinen Namen tragen, kein Denkmal für ihn entstehen solle.

Das einzige Denkmal für den Revolutionsführer ist bislang sein früheres Camp im Regenwald der Sierra Maestra, wo man nach zweistündigem Fußmarsch die Bambushütten der zwölf Rebellen um Fidel Castro und Che Guevara erreicht, wo der erste Sender des heutigen Staatsradios „Rebelde“ steht und wo die ersten Nummern der heutigen Staatszeitung „Granma“ gedruckt wurden – benannt nach dem Schiff, mit dem die Rebellen im November 1956 Kuba erreichten.

Für unseren Führer zum Rebellencamp „Commandancia de la Plata“ ist weder das Alkoholverbot noch die Musikabstinenz ein Problem: „Bier ist etwas für Touristen. Revolutionäre trinken keinen Alkohol.“ Thema durch. Auf Zigarre und Kognak verzichtete Castro erst in seinen letzten Jahren.

In Santiago versammeln sich zwei Tage nach seinem Tod Tausende auf dem zentralen Platz vor dem Rathaus gegenüber der ältesten Kathedrale der Insel am „Cespedes“-Park. Cespedes war der Begründer der kubanischen Nation. Heute geht es hier um Fidel. Ihm kondolieren die Pioniere mit roten und blauen Halstüchern. Dann folgen die Blockwarte der Komitees zur Verteidigung der Revolution – eine Art Stasi. Soldaten und Polizisten in Uniform kommen, und am Abend viele, viele Einwohner der Stadt. Alle bewegt eine Frage: Was kommt nach Castro?

Pedro weiß es nicht. Ein ehemaliger Englischlehrer, den wir in Trinidad treffen, auch nicht. „Das kubanische Volk ist stolz auf die letzten 55 Jahre – und es hat Zeit“, fügt er hinzu. Ein Lehrer verdient auf Kuba umgerechnet dreißig Euro im Monat, ein Arzt 80, ein Arbeiter 20. Dafür herrschte lange Jahre Vollbeschäftigung. Der Lehrer in Trinidad erzählt uns einen kubanischen Witz: „Alle Kubaner gehen jeden Tag zur Arbeit. Dort tun sie den ganzen Tag nichts. Und dafür können sie sich nichts kaufen.“

Es ist ein bitterer Witz. Denn in den Lebensmittelläden herrscht zwischen Kernseife und Kerzenstummeln gähnende Leere. Brotrationen gibt es auf Zuteilungsschein zum subventionierten Preis – oder mit Glück. 12 Eier im Monat auch. Allerdings kostet ein Sandwich nur ein paar Peso. Die Parteizeitung „Granma“ kann man für 20 Centavos lesen. Und Kinder unter sieben Jahren bekommen täglich einen Liter Milch. In den Devisenläden kann man hingegen fast alles kaufen – mit der Zweitwährung CUC, dem Peso convertible. Ein Peso convertible entspricht in etwa einem Euro oder 25 kubanischen Peso. Es gibt kaum Internet. Die Straßen zerfallen. Das Land kann sich nicht selbst ernähren. Einzig der Kuba-Tourismus wächst. Der Staat braucht dringend Devisen.

Castros unzweifelhafter Verdienst ist es allerdings, dass die Kindersterblichkeit am geringsten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent ist. Ende 2014 lag die bei 4,2 pro 1000 Neugeborenen. Das ist auch ein Spitzenwert in der Welt. Ein krankes Kind bedeutet Alarmstufe. Auch die Lebenserwartung ist deutlich höher als in fast allen Nachbarländern im Westen und Süden. Seit 1976 ist das Grundrecht auf kostenlose Krankenversorgung in der kubanischen Verfassung festgeschrieben. Auf Tausend Einwohner kommen sechs Ärzte. Das ist einer der Spitzenplätze in der Welt – in Deutschland sind es kaum vier Ärzte. Allerdings versuchen auch viele Ärzte, das Land zu verlassen. Wenn irgendwo auf der Welt Katastrophen die Hilfe von Ärzten fordern, ist Kuba immer an der Spitze dabei.

Ärzte können im Ausland bis zu 15 000 Dollar im Jahr nach Hause bringen. Inzwischen ist auch das ein Devisenbringer für den Staat. Als der CUC 1993 eingeführt wurde, begann jedoch auch das Gesundheitssystem zu bröckeln. Für Dollar gab es plötzlich alles, auf Rezept kaum noch etwas.

Der Wandel aus der Diktatur hat begonnen. Er ist nicht mehr aufzuhalten, nachdem Castro in den 90ern wieder Privateigentum gestattete. Zwar muss auch der Kleinstunternehmer bis zu 90 Prozent seiner Einnahmen, insbesondere Devisen, an den Staat abführen, dafür entsteht aber nach und nach eine prosperierende Kleinwirtschaft. Die Berufe sind vielfältig vom Vermieter von Ferienwohnungen über den Kleinbauern, Taxifahrer (viele Ärzte), Schuhputzer bis zum Schlangesteher. Wer wissen will, wie es in der DDR nach dem Niedergang der Sowjetunion weitergegangen wäre, kann es sich hier ansehen.

„Wir warten auf den Wandel“, sagt der Lehrer in Trinidad – und starrt wie viele alte Männer weiter die Zeit weg. „Kommt der Wandel nach Fidel oder später nach Raul“, fragen wir. Die Antwort: „Wir wissen es nicht. Wir warten.“



von Max-Stefan Koslik

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr