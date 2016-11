Ab 2017 zu sehen : Bergwerk Rammelsberg wird im Mini-Harz nachgebaut

1 von 1 Foto: Peter Förster 1 von 1

Im Miniaturenpark «Kleiner Harz» wird das Schaubergwerk Rammelsberg bei Goslar nachgebildet. Die Nachbildung im Mini-Format ist acht Meter lang, sie wuchs in den vergangenen Monaten in Wernigerode Stück für Stück vor den Augen der Besucher.

Im nächsten Jahr wird das Bergwerk dann komplett im Park zu sehen sein. Das Interesse an der Schau war auch in diesem Jahr groß. 60 000 Besucher kamen, etwa genauso viele wie im Vorjahr, sagte Geschäftsführerin Marlies Ameling der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg.

Die etwa anderthalb Hektar große Anlage gibt es seit 2009 auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. In dem Park sind mehr als 60 Sehenswürdigkeiten und Landschaften des Harzes im Maßstab 1:25 zu sehen, darunter der Halberstädter Dom und der Brocken. Der Mini-Harz ist nur in den warmen Monaten zu besichtigen, im Winter werden die Modelle abgebaut und restauriert.

Miniaturenpark

von dpa

erstellt am 02.Nov.2016 | 05:18 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen