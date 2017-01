Fabelhafte Wesen : Die Meerjungfrauen in Floridas Weeki Wachee

vergrößern 1 von 8 Foto: John Athanason 1 von 8















Das Lächeln sitzt perfekt. Und das, obwohl Katy Wagner auf dem Trockenen sitzt. Kinder stehen Schlange, um sich mit der Meerjungfrau fotografieren zu lassen. Geduldig beantwortet die blonde Frau mit der türkisfarbenen Flosse und dem passenden Bikinioberteil die Fragen der Kinder.

Die sind begeistert, dass es die fabelhaften Wesen nicht nur in ihren Märchenbüchern gibt. Doch Meerjungfrau ist kein leichter Job. Minutenlanges Schwimmen, Schauspielen und Tanzen unter Wasser: Dafür braucht es viel Übung, wie Wagner versichert. Sie arbeitet bereits seit zwei Jahren als Meerjungfrau in Weeki Wachee nördlich von Tampa in Florida .

Die Damen haben verschiedene Vorführungen einstudiert. Alle werden unweit der Quelle des Weeki-Wachee-Flusses geschwommen. Das natürliche Becken hat einen Durchmesser von etwa 30 Metern, die Mermaids (Meerjungfrauen) bewegen sich in etwa fünf bis sechs Metern Tiefe. Das Wasser ist kristallklar, die Quelle bleibt bis heute ein Rätsel.

«Taucher haben schon mehrfach versucht, sie zu ergründen», sagt John Athanason, Sprecher des umliegenden State Parks. «Aber in etwa 150 Metern Tiefe mussten sie ihre Tauchgänge immer abbrechen, weil es zu gefährlich wurde, tiefer nach unten zu gehen.»

Die Mermaids schwimmen schon seit 1947 in dem Wasser. Damals hatte Newt Perry die Idee, in der klaren Quelle, die damals voller rostiger Kühlschränke und Autowracks war, eine Show ins Leben zu rufen. «Einst gab es hier mehr Alligatoren und Bären als Menschen», sagt Athanason. Doch Perry, ein bekannter Schwimmer und Taucher, hatte eine Idee: Er experimentierte mit Sauerstoffschläuchen unter Wasser, an die die Meerjungfrauen zum Atmen schwammen. «So mussten sie keine Flaschen auf dem Rücken haben.» Die Zuschauer hatten den Eindruck, die Damen tauchten, ohne atmen zu müssen.

Das Marketing übernahmen die Mermaids auch gleich selbst: Immer, wenn sich ein Auto nach Weeki Wachee verirrte, eilten die Damen in knapper Badebekleidung auf die Straße und winkten die Gäste heran. Dann sprangen sie in ihren Pool und zeigten die Show. Der kleine Ort entwickelte sich zum Publikumsmagneten. Ende der 1950er Jahre kaufte ein Fernsehsender den Park und baute einen Unterwasser-Zuschauerraum für 500 Menschen. Nun gaben 35 Meerjungfrauen bis zu acht Shows am Tag. In den besten Jahren kamen mehr als 500 000 Besucher nach Weeki Wachee.

Seither hat sich in dem Park nicht viel verändert. Es kommen bloß deutlich weniger Menschen, denn Disneyworld und Seaworld haben dem kleinen Ort längst den Rang abgelaufen. Das Gelände um die Quelle ist als State Park vor weiterer Bebauung geschützt. «Und so ein Theater, wie wir es haben, wird wohl nie wieder gebaut werden dürfen», sagt Athanason.

Es gibt noch eine Attraktion in der Region: Das ganze Jahr über können Schwimmer in den zahlreichen Quellen und Flüssen in Weeki Wachee und der Umgebung mit den Manatees tauchen und sich die bis zu vier Meter langen, wuchtigen Seekühe aus der Nähe anschauen. Sie erreichen unter Wasser eine Geschwindigkeit von 50 km/h.

So schnell sind die Mermaids in Weeki Wachee nicht. Dafür sind sie deutlich hübscher anzuschauen, viel beweglicher, und sie haben immer wieder neue Choreografien parat.

Weeki Wachee in Florida Reiseziel: Weeki Wachee liegt etwa eine Stunde nördlich von Tampa an der Golfküste Floridas, an der Kreuzung der Bundesstraße US 19 und der State Road 50. Anreise: Von Deutschland aus fliegen verschiedene Airlines nach Tampa. Je nach Fluglinie muss man einmal in den USA umsteigen – entweder an einem der großen Ostküsten-Flughäfen oder in Atlanta. Reisezeit: An der Golfküste Floridas ist es das ganze Jahr über angenehm warm. Im Sommer können die Temperaturen auf fast 40 Grad Celsius steigen, im Winter erreichen sie oft angenehme 20 Grad. Übernachtung: In Weeki Wachee gibt es keine Hotels, zwei Motel-Ketten haben jeweils ein kleines Haus dort. In der Umgebung finden sich alle Arten von Unterkünften, von der Ferienwohnung über Hotels wie das «Plantation Inn» bis hin zu verschiedenen Luxus-Resorts. Informationen: Visit Florida Versandhaus, c/o Denkzauber GmbH, Tel.: 01805/311301, E-Mail: florida@denkzauber.de.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 05:00 Uhr