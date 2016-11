Geringes Staurisiko : Entspannte Fahrt auf den Autobahnen

1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

Freie Fahrt auf den Fernstraßen: Am kommenden Wochenende (11. bis 13. November) ist das Staurisiko auf deutschen Autobahnen sehr gering, wie ADAC und Auto Club Europa (ACE) erklären. Ein Grund: Es sind kaum Urlauber unterwegs.

Für Zeitverlust sorgen mitunter noch Baustellen - beispielsweise auf der A 6 zwischen Heilbronn und Nürnberg oder auf dem Berliner Ring (A 10). Mehr Zeit müssen Autofahrer vor allem auf folgenden Strecken einrechnen:

A 1 Saarbrücken - Köln - Osnabrück - Hamburg A 2 Oberhausen - Hannover - Braunschweig A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen A 5 Karlsruhe - Heidelberg A 6 Heilbronn - Nürnberg A 7 Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg A 8 Stuttgart - Ulm - München A 9 Leipzig - Berlin A 10 Berliner Ring A 14 Magdeburg - Halle - Leipzig A 24 Schwerin - Pritzwalk A 31 Gronau - Oberhausen; Meppen - Leer- Emden A 44 Mönchengladbach - Düsseldorf - Essen - Dortmund - Kassel A 45 Hagen - Gießen A 46 Heinsberg - Düsseldorf - Hemer A 61 Mönchengladbach - Koblenz A 81 Singen - Stuttgart - Heilbronn - Würzburg A 93 Kufstein - Inntaldreieck A 99 Umfahrung München

Auch in Österreich und der Schweiz erwarten die Autoclubs keine größeren Probleme. Sie weisen aber darauf hin, dass der Winter in den Alpen angekommen ist. Autofahrer sollten im Alpenraum deshalb nur noch mit Winterreifen unterwegs sein. Und sie müssen beachten, dass viele Pässe in den Alpen bereits gesperrt sind.

erstellt am 10.Nov.2016

