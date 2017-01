Urlaub im Filmpark : Hollywood in Florida

1 von 1 Foto: krauskopf 1 von 1

„Wow! Super!“ Conny aus Germany, zwölf Jahre jung, ist restlos begeistert. Welch toller Geburtstag im fernen Florida: All ihre Filmhelden haben sie angelacht, ihr einen unvergesslichen Tag geschenkt. Jetzt ist es 21 Uhr, Raketen steigen über den Universal Studios auf und leuchten am klaren Himmel wie Hollywood-Sterne.

Welch eine Erlebniswelt: Tagsüber kommen Kinofans in den beiden Themenparks Universal Studios und Islands of Adventures auf ihre Kosten. Dabei besichtigen sie in den Universal Studios nicht nur berühmte Filmkulissen, angefangen von „E.T.“ über die knuffigen Minions, den tollkühnen Held Shrek und den Terminator, sondern sind plötzlich Teil der Handlung – was beim rasanten Simpson's Ride auf der simulierten Achterbahn mit 3D-Brille kreuz und quer durch die Lüfte eine echte Belastung für den Magen sein kann.

Harry Potter-Fans zieht es in die neue zauberhafte Welt ihres jungen Filmhelden mit seiner blitzförmigen Narbe auf der Stirn. Die Winkelgasse – im englischen Diagon Alley – ist bevölkert mit Zauberern, Hexen und magischen Wesen.

Besonders beeindruckt der feuerspeiende Drache auf dem Dach der Zauberer-Bank Gringotts. Danach geht's mit dem dampfspeienden, fauchenden Hogwarts-Express auf Gleis 9 ¾ mit einem Kombiticket zum Themenpark Island of Adventure. Dort wartet bei Wintertemperaturen von angenehmen 25 Grad das malerische Dorf Hogsmeade mit windschiefen Häusern inklusive originalgetreuer Geschäfte und Restaurants. Darüber thront Schloss Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei.

Und wenn dann der Tag noch nicht ausgefüllt ist, warten noch viele weitere neue Attraktionen wie zum Beispiel die Incredible Hulk Coaster-Achterbahn. Hierbei wird man mit ungeheurer Geschwindigkeit aus einer aufsteigenden Röhre herauskatapultiert und schlägt einem Kunstflieger ähnlich über einem See Loopings und dreht sich wie ein Korkenzieher durch die Lüfte. Unglaublich!

Wahre Fans freuen sich schon heute auf die nächste große Attraktion: Im Juni eröffnet der dritte Themenpark mit der „Universal's Volcano Bay“, einer riesigen tropischen Wasser-Oase, die den Vulkaninseln im Pazifik nachempfunden ist. Spaß ohne Grenzen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.









Weitere Informationen: https://media.universalorlando.com, Rückfragen per E-Mail: universal@akb-woertersee.de











von Gerd Krauskopf

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:00 Uhr

