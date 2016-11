Angebote für Touristen : Neue Attraktionen für Aktivurlauber und Schnäppchenjäger

1 von 1 Foto: Malmö Saluhall 1 von 1

Schlemmen in der neuen Markthalle in Malmö

Schweden hat eine Attraktion mehr für Schlemmer: In Malmö eröffnet am 11. November eine neue Markthalle . Die Malmö Saluhall liegt zwischen dem alten und dem neuen Teil der Stadt. Besucher finden dort auf 1500 Quadratmetern Restaurants, Kaffee aus einer lokalen Rösterei sowie schwedische Fleisch- und Käsespezialitäten. Auch historisch ist die Halle interessant: Im Jahr 1898 wurde in ihr die Fracht der Güterzüge verladen.

Kenia senkt Eintrittspreise für Nationalparks weiter

Kenia hat noch einmal die Eintrittspreise für seine Nationalparks gesenkt. Die Gebühren sind seit 1. November von der Mehrwertsteuer befreit, erklärt das Fremdenverkehrsamt des ostafrikanischen Landes. So kostet der Eintritt in die Parks Amboseli und Lake Nakuru für Erwachsene nun jeweils 60 statt wie bisher 70 Dollar. Für Tasvo East und Tasvo West werden 52 statt 60 Dollar fällig. Bereits im März waren die Parkgebühren gesenkt worden. Kenia will damit den Tourismus ankurbeln.

Freie Fahrt und freier Eintritt: Saarland Card kommt 2017

Das Saarland führt im kommenden Jahr eine neue Gästekarte ein: Die Saarland Card bietet Übernachtungsgästen ab dem 1. April 2017 kostenlosen Eintritt zu 50 Attraktionen in dem Bundesland und seinen angrenzenden Regionen. Auch Busse und Bahnen im Saarland können umsonst genutzt werden, teilt die Tourismuszentrale mit. Die Gültigkeitsdauer der Karte ist an die Übernachtungszahl gekoppelt: Eine Nacht bedeutet einen Nutzungstag. An- und Abreisetag zählen als ein Tag. Besucher erhalten die Karte in teilnehmenden Unterkünften kostenlos beim Check-in. Zum Start machen 35 Gastgeber bei der Aktion mit.

Neuer Klettersteig mit Seilrutschen im Emirat Ras al-Chaima

In Ras al-Chaima am Persischen Golf öffnet im November der erste Klettersteig der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Anlage umfasst drei Parcours verschiedener Schwierigkeitsgrade an den Hängen des 1934 Meter hohen Jebel Jais, dem höchsten Berg der Emirate. Außerdem gibt es drei Seilrutschen mit rund 50, 60 und 300 Metern Länge, wie die touristische Vertretung des Emirats mitteilt. Der Anbieter Absolute Adventure hat ein Team von 35 Personen vor Ort. Kostenlose Transferbusse bringen Urlauber in rund 45 Minuten von den Strandhotels in das Gebirge.

Neuer Radwanderweg rund um Große Masurische Seen geplant

Der Nordosten Polens bekommt einen mehr als 300 Kilometer langen Radwanderweg rund um die Großen Masurischen Seen. Die neue Route wird in den kommenden drei Jahren gebaut, teilt das polnische Fremdenverkehrsamt mit. Der Rundweg soll unter anderem in die Städte Angerburg (Wegorzewo) im Norden der Ferienregion, Sensburg (Mragowo) im Westen und Pisz (Johannisburg) im Süden führen. Er wird auch an den Radwanderweg «Green Velo» angeschlossen, der im Jahr 2016 fertiggestellt wurde und rund 2000 Kilometer durch Ostpolen führt.

Übersicht der Parkgebühren (Kenya Wildlife Service)

erstellt am 15.Nov.2016 | 05:00 Uhr