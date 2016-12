Neue Reisetipps : Radrennen in der Wüste und Samba an der Weser

1 von 1 Foto: Ronen Topelberg 1 von 1

Samba-Rhythmen im Bremer Winter

Farbenfrohe Tänzer und rhythmische Sambaklänge sind am 17. und 18. Februar 2017 in Bremen zu erleben. Dort findet der jährliche Samba- und Maskenkarneval statt. Der Höhepunkt ist der Umzug von 1500 Tänzern und Trommlern, der am 18. Februar um 12 Uhr am Marktplatz startet. Das teilt die Bremer Touristik-Zentrale mit. Entlang der Umzugsroute gibt es vier Open-Air-Bühnen, auf denen Musiker und Tänzer auftreten.

Radrennen am Toten Meer in Israel

Am Toten Meer vorbei und durch die Judäische Wüste führt das Radrennen Arad Dead Sea Gran Fondo am 4. März 2017. Start und Ziel der 155 Kilometer langen Strecke ist der Ort Ein Bokek am Toten Meer, teilt das Israelische Verkehrsbüro mit. Es gibt auch eine kürzere Route. Die Teilnahme kostet je nach Zeitpunkt der Anmeldung zwischen 400 und 500 Schekel (rund 100 bis 125 Euro). Bis 25. Februar kann man sich registrieren.

Käsewochen im westlichen Allgäu

In Scheidegg im westlichen Allgäu nahe Lindau finden vom 28. Januar bis 11. Februar 2017 die Scheidegger Käsewochen statt. Urlauber können unter anderem zu einer lokalen Sennerei wandern und dort Käse probieren, teilt Scheidegg Tourismus mit. Die Wanderungen kosten pro Person zwischen fünf und zehn Euro. Es gibt auch Bierverkostungen und Kochkurse.

Bremer Karneval

Radrennen Gran Fondo

Scheidegger Käsewochen

von dpa

erstellt am 29.Dez.2016 | 05:02 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen