Viele Skigebiete geöffnet : Schneemangel verdüstert Aussichten für Langläufer

In den bayerischen Alpen haben viele Skigebiete geöffnet. Ab 1000 Metern Höhe sind die Schneeverhältnisse gut, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).

Auch in den Mittelgebirgen finden Wintersportler in einigen Gebieten schon Pisten zum Abfahren, darunter im Erzgebirge und im Hochsauerland. Eine Menge Gebiete sind aber noch geschlossen. Generell mau sieht die Schneelage für Langlauf-Fans aus: Es sind kaum Loipen gespurt.

In vielen Gebieten in Österreich ist Neuschnee gefallen und sorgt dort für gute bis sehr gute Pistenverhältnisse. Oft sind auch schon die Talabfahrten geöffnet. Wer in der Schweiz auf die Bretter steigt, findet meist nur in den Höhenlagen Schnee. Dort sind die Pisten dann aber in gutem Zustand. Länger keinen Schnee ist in den französischen Alpen gefallen, sodass noch nicht alle bedeutenden Gebiete ihre Lifte öffnen konnten, teilt der VDS mit. Überwiegend gute Schneebedingungen herrschen in den Südtiroler Alpen in Italien.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/65/- Sudelfeld 30/35/- Reit im Winkl 0/40/2 Winklmoss-Steinplatte 0/40/- Fellhorn-Kanzelwand 20/40/0 Nebelhornbahn Oberstdorf 20/40/- Fichtelberg / Erzgebirge 25/20/1,5 Skiliftkarussell Winterberg 35/35/-

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 40/50/- Kitzsteinhorn Kaprun -/85/1 Saalbach Hinterglemm Leogang 30/50/- Kitzbühel - Kirchberg 30/50/- Planai - Schladming 40/100/- Stubaier Gletscher / Stubaital 10/90/- Galtür / Paznaun-Ischgl 0/30/- Tux - Finkenberg 75/105/- Obergurgl - Hochgurgl 10/45/0,9 Sölden 28/137/- Stuben am Arlberg 5/50/- Serfaus - Fiss - Ladis 0/35/- Silvretta Montafon 0/46/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden 0/10/0 Zermatt 0/105/0 Arosa Lenzerheide 0/40/10,5 Davos Klosters 0/28/0

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 5/16/- Gröden Wolkenstein 30/30/- Kronplatz 20/40/13 Sulden/Ortler 30/50/-

Schneehöhen in Frankreich:

Chamonix Mont Blanc 0/100/- Les 2 Alpes 15/120/- Val Thorens 60/135/-

16.Dez.2016

