Reisetipps für Urlauber : Skipartys und ein langer Weihnachtsmarkt

Volksmusiker eröffnen Skisaison im Montafon

Das Skigebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg feiert am 3. Dezember seine Saisoneröffnung. Zur Opening-Party am Kapellrestaurant bei der Bergstation Hochjochbahn gibt es moderne Volksmusik zu hören: Fäaschtbänkler und voXXclub treten auf, teilen die Skigebietsbetreiber mit. Der Konzertbesuch ist gratis - die Teilnehmer brauchen aber ein Liftticket, um auf den Berg zu kommen.

Fabelwesen geistern über den Weihnachtsmarkt in Hameln

Der Weihnachtsmarkt in Hameln lockt Besucher am 26. November zu einer mystischen langen Nacht. Als Trolle, Waldwesen und Ritter verkleidete Gestalten geistern zwischen den Ständen herum, es gibt Feuershows und Musik. Der Markt ist an dem Tag bis 24.00 Uhr offen, so die Tourismusbehörde.

SeiserAlm bietet Erlebnisprogramme für Kinder

Kinder können im Skigebiet Seiser Alm in Südtirol vom 21. Februar bis 3. März 2017 viel lernen - etwa, wie man Iglus baut und welche Spuren Tiere wie Hase und Reh im Schnee hinterlassen. Wie die Skigebietsbetreiber mitteilen, gibt es drei Erlebnisprogamme, für jedes stehen zwei Termine zur Wahl. Sie dauern zwei bis drei Stunden und sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Diese brauchen eine erwachsene Begleitung. Je Veranstaltung kostet die Teilnahme für Kind und Begleiter zusammen 15 Euro.

Warth-Schröckenfeiert zweimal den Saisonauftakt

Im Skigebiet Warth-Schröcken in Vorarlberg wird der Beginn der Skisaison gleich doppelt gefeiert. Am 10. Dezember steigt an der Steffisalp-Talstation ein Open-Air-Konzert. Eine Woche später findet die Party dann drinnen statt: In der «S1 Ski-Lounge» an der Salober-Talstation tritt am 17. Dezember eine Mundart-Band auf. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist laut den Skigebietsbetreibern frei. Besucher brauchen auch kein Liftticket.

18.Okt.2016

