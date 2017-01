Events von Februar bis Mai : Weinverkostung, Kunst und Karneval: Reisetipps für Urlauber

1 von 1 Foto: Helmuth Rier 1 von 1

Weinverkostung in den Dolomiten

Wanderer und Skifahrer können ihren Besuch in Südtirol am 12. März mit einer Weinverkostung verbinden. Von 10.00 bis 16.00 Uhr dürfen sie rund 60 Südtiroler Weine in vier Hütten probieren. Alle Stationen auf der Seiser Alm sind auf Skiern, Rodel und zu Fuß erreichbar. Dabei sind die Tschötsch Alm, die Gostner Schwaige, das Alpenhotel Panorama und das Hotel Goldknopf. Die Tickets für «Dolovino on Snow» kosten 20 Euro. Infos gibt es unter Tel.: +39 471 709600.

David Hockney - Sechzig Jahre Kunstgeschichte

Kunstliebhaber erhalten in London Einblicke in das Schaffen des britischen Malers David Hockney. Die Ausstellung im Tate-Britain-Museum zeigt seine Werke aus den vergangenen sechzig Jahren. Bei der Ausstellung vom 9. Februar bis 29. Mai werden auch bislang unveröffentlichte Werke gezeigt. Der 79-jährige Maler und Fotograf wurde unter anderem mit Porträts von Künstlern wie Andy Warhol und W.H. Auden bekannt.

Karnevalsumzug in Paris

Im Februar sind die Narren los - auch in Frankreich. Karnevals-Touristen können am 26. Februar den «Carnaval de Paris» erleben. Die bunte Parade zieht ab 14.00 Uhr vom Place Gambetta zum Place de la République. Die tanzenden Narren laufen dann schon zum 20. Mal durch die französische Hauptstadt. An der Spitze: das Karnevalsmaskottchen, die rote Kuh «Pimprenelle».

Weinverkostung in der Seiser Alm

Ausstellung David Hockney in London

Carnaval de Paris

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 05:00 Uhr