Feldsteinkirche Schmölln : Der vorgegaukelte Altar

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Vorsichtig wickelt Gerhard Prückner einen geschnitzten Puttenkopf aus mehreren Lagen Luftpolsterfolie. Der lächelnde Engel ist von Holzwurmlöchern überzogen, er wirkt staubig, die Bemalung schmutzig. „Das ist ein kleiner Teil des Altars und verdeutlicht, in welchem Zustand das gesamte Kunstwerk ist“, sagt der Restaurator aus Ringenwalde (Uckermark). Unwillkürlich sucht der Betrachter genau diese Fehlstelle im mittelalterlichen Altar der Feldsteinkirche im uckermärkischen Schmölln, tritt näher und wird stutzig. Denn der vier Meter breite Altartisch passt von den Proportionen her nicht zum Rest dahinter.

Denn dieser „Rest“ ist eine Fotoleinwand, die seit drei Jahren in der im 13. Jahrhundert erbauten Kirche hängt und auf den ersten Blick verblüffend echt wirkt. Der darauf abgebildete Altar ist aber etwa um ein Drittel kleiner als das Original. „Unser Kirchenältester hat das Foto vor drei Jahren aufhängen lassen, wohl auch deshalb, weil viele Schmöllner nicht mehr glaubten, dass der Altar tatsächlich zurück kehrt“, erzählt Pfarrerin Heike Milleville lächelnd.

Denn bereits seit 1987 ist der angestammte Platz verwaist. Da das Kirchendach undicht war und Feuchtigkeit auf die bis zur Decke reichenden, etwa sechs Meter hohen Holzschnitzereien tropfte, drohte das Kunstwerk zu verfaulen. „Der Altar wurde abgebaut und im 40 Kilometer entfernten Gerswalde wieder aufgestellt. Die hatten da, gemessen an ihrer Kirche, nur ein sehr kleines Exemplar“, sagt die Pfarrerin.

Von Beginn an sei allen Beteiligten klar gewesen, dass es sich bei dem Altar-Transfer nur um eine Leihgabe handeln würde. „Wir wollten in Schmölln die Kirche in Schuss bringen und den Altar dann zurückholen“, betont Milleville. Das sei dann erst nach der Wende möglich gewesen. „1994 begannen wir mit dem Dachstuhl - seitdem wird an dem Gotteshaus gewerkelt“, umreißt die Pfarrerin den Sanierungsaufwand.

Über Jahre hat sie ihre Gottesdienste mitten in einer Baustelle abgehalten. Denn die 70 Mitglieder umfassende Kirchengemeinde habe Wert darauf gelegt, dass diese religiösen Feiern in ihrem Gotteshaus stattfinden, über dessen Geschichte es laut Pfarrerin keinerlei nennenswerte Unterlagen mehr gibt. So kann sie sich keinen Reim darauf machen, was es mit den geheimnisvollen Ritzzeichnungen auf sich hat, die bei der Kirchensanierung unter dem Putz an einer Wand entdeckt worden waren. „Wenn mir da mal ein Fachmann weiterhelfen könnte, wäre ich dankbar“, sagt sie.

Noch sei - abgesehen von der Altarrückkehr - einiges zu tun: Die ursprünglich bemalte Holzdecke aus dem 19. Jahrhundert muss ebenso restauriert werden wie die Emporen. Der Sakralbau hat keine Heizung und provisorisch Stühle statt Kirchenbänke. Die Gerswalder haben den Abschied vom Leihaltar mit Fassung getragen, erzählt Restaurator Prückner. „Als wir das Kunstwerk abbauten und in insgesamt 20 Teile zerlegten, hat kaum jemand Notiz davon genommen.“

Filigrane Teile, wie etwa die Reliefs „Abendmahl“, Kreuzigungsszene, „Auferstehung“ und „Himmelfahrt Jesu“ sowie auch die Putten nahm der Fachmann mit in seine Werkstatt. „Das Holz ist ziemlich marode, wurde oftmals nur noch durch die mehrfach übermalten Farbanstriche zusammengehalten“, macht er den Restaurierungsaufwand deutlich.

Teilweise müsse er fehlendes Holz ersetzen, zudem die bröckelnde Bemalung wieder befestigen und Fehlstellen retuschieren. Auch müsse der Altar gereinigt werden, sagt Prückner. In der Kirche selbst kann er erst wieder arbeiten, „wenn die Temperaturen so sind, dass der Leim auch hält.“ Frühestens im Sommer 2017 könnte der Altar wieder vollständig in der Schmöllner Kirche stehen - 30 Jahre nach seinem Abbau. Der Altartisch zumindest ist wieder an seinem angestammten Platz und entlarvt den Foto-Trick schnell. „Durch seine Größe ist dieser 1625 geschnitzte Altar in der Uckermark schon etwas Besonderes“, sagt Prückner.

Wer das Stück einst anfertigte, ist seinen Angaben nach unklar. Der Fachmann vermutet aber einen der Prenzlauer Handwerksbetriebe, von denen es zur Entstehungszeit des Altars mehrere gegeben habe. Auch die Art und Weise der Schnitzereien deuten laut Prückner auf einen Ursprung in der Uckermark. „Die sind alle noch im Stil der Renaissance gehalten, obwohl in ihrer Entstehungszeit eigentlich schon längst der Barock Einzug gehalten hatte.“ Da sei man in diesem Landstrich etwas hinterher gewesen, meint der Restaurator.