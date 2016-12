Strompreise : Prignitzer zahlen für Strom das Doppelte

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woid-ke (SPD) fordert in einem Brief an den Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier (CDU), und an Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel (SPD), noch in diesem Jahr die Voraussetzungen zu schaffen, um die Netzentgelte bundesweit vereinheitlichen zu können.

Die Entscheidung über einen entsprechenden Gesetzentwurf war Anfang Dezember vom Bundeskabinett verschoben worden. Im Namen der Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin, Thüringen und Sachsen fordert Woidke rasches Agieren, damit die entsprechende Verordnung noch vor der Bundestagswahl im kommenden Herbst in Kraft treten kann.

Der brandenburgische Ministerpräsident geht in seinem Schreiben auf die ungleich verteilten Lasten der Energiewende ein. Durch die für 2017 geplante Erhöhung der Übertragungsnetzentgelte werde sich die Schere zwischen Ost und West weiter öffnen. So müsste nach einer Analyse vom November dieses Jahres eine Familie in Nordbrandenburg 2017 bei einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr 416 Euro für Netzentgelte zahlen, während eine Familie mit dem gleichen Verbrauch in Bremen nur 196 Euro zu entrichten hätte.

Eine Bäckerei mit einem Jahresverbrauch von 80 000 kWh würde in Bremen 2942 Euro für Netzentgelte, in Thüringen 6498 Euro und in der Uckermark sogar 7974 Euro aufbringen müssen. Für ein Stahlwerk mit einem Jahresverbrauch von 500 000 Megawattstunden würden sich demnach in Brandenburg Kosten von 10,3 Millionen Euro pro Jahr ergeben, während ein vergleichbares Unternehmen im Westen des Landes nur 4,9 Millionen Euro zahlen müsste. Damit herrschten keine gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen den unterschiedlichen Landesteilen, schlussfolgert der brandenburgische Regierungschef.

„Unternehmen in den ostdeutschen Ländern können die bestehenden Wettbewerbsnachteile nicht ausgleichen. Fehlanreize für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe werden erzeugt. Es droht der Verlust weiterer Arbeitsplätze“, heißt es in dem dreiseitigen Brief ans Kanzleramt und das Bundeswirtschaftsministerium. Dietmar Woidke verwies außerdem darauf, dass andere Kosten der Energiewende, wie etwa die Netzanbindung von Offshore-Windparks oder die Mehrkosten für Erdverkabelung, bereits heute bundesweit verteilt würden.