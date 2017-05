Siedenbollentin bei Altentreptow : 29-Jährige tot im Sumpf – Dorf unter Schock

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nach dem gewaltsamen Tod einer 29 Jahre alten Frau in Siedenbollentin bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Er habe die 29-Jährige am Samstagabend sexuell genötigt und dann getötet, um die erste Straftat zu verdecken. Der 48-jährige Unternehmer stehe unter Mordverdacht. Es bestehe Fluchtgefahr, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag.

Der Mann hatte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gestanden, die 29-Jährige in der Nacht zuvor im Streit getötet zu haben. Details zu der Auseinandersetzung in der Wohnung des Opfers wollte die Staatsanwaltschaft nicht preisgeben. Bei einer Obduktion der Leiche stellten Rechtsmediziner den Angaben zufolge fest, dass die Frau erwürgt wurde.

„Die Dorfgemeinschaft ist auf eine harte Probe gestellt“, sagte Siedenbollentins Bürgermeister Thorsten Haker. Die Leute in dem 600-Einwohner-Ort seien geschockt.

Der Vorfall war bekannt geworden, nachdem Dorfbewohner in der Nacht zu Sonntag das Auto des Mannes und darin eine anscheinend leblose Frau gesehen und dies der Polizei gemeldet hatten. Kurz danach rief die Mutter der 29-Jährigen die Polizei an und sagte, sie könne ihre Tochter nicht mehr telefonisch erreichen. Die Beamten schickten einen Suchtrupp los, der den Tatverdächtigen noch nachts im Ort stellte.

Die Leiche der Frau wurde laut Staatsanwaltschaft mehrere Stunden später in knietiefem Wasser in einem Sumpfgebiet am Rand des Dorfes gefunden, nachdem der Mann in der Vernehmung durch die Polizei offenbar Hinweise gegeben hatte. Die 29-Jährige und der Mann wohnten beide in dem Ort. Die Frau war erst vor etwas mehr als einem Jahr nach Siedenbollentin gezogen.