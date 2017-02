Lehrerstreik : 4000 Lehrer und Erzieher demonstrieren in Schwerin

vergrößern 1 von 17 1 von 17

































Tausende angestellte Lehrer und Erzieher aus Mecklenburg-Vorpommern haben heute mit einem ganztätigen Warnstreik den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht.

Auf einer Kundgebung vor dem Finanzministerium in Schwerin, zu der die Lehrergewerkschaft GEW und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hatten, protestierten nach ersten Schätzungen am Mittwochmittag rund 3000 Pädagogen für höhere Löhne. An der Demonstration beteiligten sich auch angestellte Polizisten und Feuerwehrmänner. Die GEW und Verdi fordern in der Tarifrunde für 2017 ein Gehaltsplus von sechs Prozent und die Einführung einer neuen Erfahrungsstufe in den Entgeltgruppen.

Während des Lehrer-Warnstreiks gab es an den betroffenen Grund- und Förderschulen einen Notdienst zur Betreuung der Kinder geben. Viele Schüler bleiben auch einfach zu Hause.

