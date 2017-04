„Abgängig“ oder krank

Gut 900 abgelehnte Asylbewerber sind im Vorjahr in Mecklenburg-Vorpommern der geplanten Abschiebung entgangen. Meistens trafen die Beamten die Ausreisepflichtigen nicht in ihren Unterkünften an. „478 Personen waren zur Abholung abgängig“, heißt es in der gestern veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion, 39 widersetzten sich. Weitere Gründe für das Scheitern waren demnach vor allem Erkrankungen, juristische Widersprüche oder Kirchenasyl. Bei knapp 900 abgelehnten Asylbewerbern erfolgte die Abschiebung, 1040 weitere reisten den Angaben zufolge freiwillig aus.

Kritik kam von der AfD. „Jede zweite Abschiebung scheitert und renitente und gewalttätige abgelehnte Asylbewerber profitieren auch noch von ihrem Verhalten“, beklagte der Abgeordnete Enrico Komning.

Dass die Sicherheitsbehörden oft keine Ahnung hätten, wo sich abgelehnte Asylbewerber aufhalten, sei ein Sicherheitsrisiko. Komning forderte, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer „unverzüglich nach der Ablehnung ihres Antrages in speziellen Asylheimen mit begrenztem Ausgang unterzubringen“.

Den Angaben zufolge waren in den Jahren 2010 bis 2013 etwa zwei Drittel der Abschiebungen erfolgreich. Seit 2014 sind es weniger als die Hälfte.

Flüchtlingsorganisationen im Land hingegen sehen die Abschiebepraxis als unangemessen an. Vor allem die jüngsten Sammelabschiebungen nach Afghanistan werden wegen fortwährender Terroranschläge dort abgelehnt.